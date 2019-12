Энди Маррей пропустит ATP Cup и Открытый чемпионат Австралии

Дарья Лопатецкая: "Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все"

Британский теннисист переносит старт своего сезона на февраль.



32-летний Маррей не готов вернуться на корты и продолжает восстанавливаться после травмы таза. Напомним, что Энди отменил свою предсезонную подготовку в Майами.

Энди Маррей пропустит и командный чемпионат ATP Cup, и Australian Open. В 2019 году в Мельбурне теннисист заявил, что это может быть его последний турнир в карьере. В июне Маррей вернулся в Тур после операции на бедре и до конца сезона выиграл два титула: парный в Лондоне и одиночный – в Антверпене.

Экс-первая ракетка мира планирует возобновить свои выступления в феврале и сыграть на соревнованиях в Монпелье.

GB No.1 @andy_murray has withdrawn from the #ATPCup.

“I’ve worked so hard to get myself into a situation where I can play at the top level and I’m gutted I’m not going to be able to play in Australia in January.”

Best wishes for your recovery, Andy.

🇬🇧#TeamGreatBritain pic.twitter.com/ywJXzSnzFs

— ATPCup (@ATPCup) December 28, 2019