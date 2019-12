Организаторы соревнований в Австралии пригласили теннисистов в один из клубов “MANIAX”, где все желающие могут провести время за метанием топора. Как заявляют владельцы сети, это прекрасный способ снять стресс и альтернатива йоге и другим видам хобби.



View this post on Instagram

A post shared by Brisbane Tennis (@brisbanetennis) on Dec 30, 2019 at 2:17am PST