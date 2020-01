78-я ракетка мира не сыграет на Australian Open

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

Андреа Петкович пропустит первый турнир Большого Шлема в сезоне



Немецкая теннисистка приняла решение отказаться от выступления на Открытом чемпионате США. Петкович только восстановилась после травмы левого колена и приступила к небольшим нагрузкам. Также 32-летняя немка добавила, что планирует вернуться на корт в феврале – или в Кубке Федерации, или на турнирах в Дубае и Дохе.

Благодаря отказу представительницы Германии украинка Катарина Завацкая поднялась на четвёртое место в альтернативном списке на попадание в основную сетке Australian Open.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

update on my left knee and a passionate crush (not crash), love to all

Публикация от Andrea Petkovic (@andreapetkovici) 3 Янв 2020 в 8:24 PST