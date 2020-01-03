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Теннис

78-я ракетка мира не сыграет на Australian Open

Евгений НикитюкНет комментариев
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Немецкая теннисистка приняла решение отказаться от выступления на Открытом чемпионате США. Петкович только восстановилась после травмы левого колена и приступила к небольшим нагрузкам. Также 32-летняя немка добавила, что планирует вернуться на корт в феврале – или в Кубке Федерации, или на турнирах в Дубае и Дохе.

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Благодаря отказу представительницы Германии украинка Катарина Завацкая поднялась на четвёртое место в альтернативном списке на попадание в основную сетке Australian Open.

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update on my left knee and a passionate crush (not crash), love to all

Публикация от Andrea Petkovic (@andreapetkovici) 3 Янв 2020 в 8:24 PST

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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