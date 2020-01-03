78-я ракетка мира не сыграет на Australian Open

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”
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Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации
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Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене
01.01.20 11:47
Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом
Андреа Петкович пропустит первый турнир Большого Шлема в сезоне
Немецкая теннисистка приняла решение отказаться от выступления на Открытом чемпионате США. Петкович только восстановилась после травмы левого колена и приступила к небольшим нагрузкам. Также 32-летняя немка добавила, что планирует вернуться на корт в феврале – или в Кубке Федерации, или на турнирах в Дубае и Дохе.