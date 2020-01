ATP Cup. Великобритания – Болгария 1:2. Группа С. Первый раунд

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

В Сиднее завершились матчи вечерней сессии в квартете С.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ. Первый круг

ГРУППА С: Великобритания – Болгария 1:2

К. Норри – Д. Кузманов 6-2, 3-6, 6-2

Д. Эванс – Г. Димитров 6-2, 4-6, 1-6

Маррей / Солсбери – Димитров / Лазаров 6-7(5), 7-6(2), 9-11

Finding his groove 🇧🇬@GrigorDimitrov fights back from a set down to beat Evans 2-6 6-4 6-1 and level the tie against Great Britain#ATPCup pic.twitter.com/2O3qrjB2tE

Absolutely INCREDIBLE from 🇧🇬 #TeamBulgaria!@GrigorDimitrov & Alex Lazarov come from two match points down to defeat Murray/Salisbury 7-6(5) 6-7(2) {11-9} to complete a stunning victory at the #ATPCup!#GBRBUL | #Sydney pic.twitter.com/6MRmIIhBGA

— ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020