Костюк проиграла финал квалификации в Брисбене

Марта Костюк покинула турнир в Австралии
#Костюк #теннис
Источник – Чемпион.
Украинка Марта Костюк (153) уступила в финале квалификации Brisbane International россиянке Людмиле Самсоновой (159).
Важно: Цуренко уступила Мертенс на турнире в Шэньчжэне
Матч продолжался 1 час и 46 минут. На счету Костюк 6 подач навылет при 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейкпоінта из 5.
Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия
Призовой фонд $ 1,500,000
Квалификация. Финал
Марта Костюк – Людмила Самсонова 6:7(4), 4:6
Напомним, Цуренко впервые за 8 лет вылетит из ТОП-100 рейтинга WTA.
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