Костюк проиграла финал квалификации в Брисбене

Марта Костюк покинула турнир в Австралии

#Костюк #теннис

Источник – Чемпион.

Украинка Марта Костюк (153) уступила в финале квалификации Brisbane International россиянке Людмиле Самсоновой (159).

Важно: Цуренко уступила Мертенс на турнире в Шэньчжэне

Матч продолжался 1 час и 46 минут. На счету Костюк 6 подач навылет при 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейкпоінта из 5.

Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия

Призовой фонд $ 1,500,000

Квалификация. Финал

Марта Костюк – Людмила Самсонова 6:7(4), 4:6

Напомним, Цуренко впервые за 8 лет вылетит из ТОП-100 рейтинга WTA.