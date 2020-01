ATP Cup. Сборная Австралии побеждает британцев на пути в полуфинал

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Известен первый полуфиналист на командном чемпионате ATP.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сидней. Четвертьфинал

Австралия – Великобритания 2:1

Н. Кириос – К. Норри 6-2, 6-2

А. де Минор – Д. Эванс 6-7(4), 6-4, 6-7(2)

Кириос / де Минор – Д. Маррей / Солсбери 3-6, 6-3, 18-16 *отыграли 4 матчбола

В полуфинале австралийцы сыграют с победителями матча Испания – Бельгия.

Во втором четвертьфинале дня встретятся сборные Аргентины и России.

FINAL FOUR! 🇦🇺@NickKyrgios and @alexdeminaur save FOUR match points and send the Aussies to the #ATPCup semis with a 3-6 6-3 18-16 win over Murray and Salisbury. pic.twitter.com/sQYDEb2K7D

— Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2020