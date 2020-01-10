“Если не хотите смотреть тенниc, идите домой”. Судья обратился к зрителям во время матча

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Карлосу Бернардесу пришлось вмешаться в ход игры в четвертьфинале Сербии и Канады на ATP Cup.



Судья на вышке попытался разрядить накаленную атмосферу на стадионе в Сиднее в матче Новака Джоковича против Дениса Шаповалова. Оба игрока по ходу встречи реагировали на выкрики с трибун и жаловались, что болельщики одной или другой сборной создают шум перед подачей или во время розыгрыша. Во втором сете за нецензурную лексику предупреждение от Бернадеса получил канадец, а позднее судья сам отреагировал на поведение зрителей.

“Леди и джентльмены, пожалуйста, минуточку внимания. Это теннисный матч. Самое важное для нас здесь – это уважение. Если вы, ребята, так себя ведете по отношению к канадцам или сербам, то это не то, чего мы хотим. Пожалуйста. Уважайте обоих игроков”.

Сразу же после обращения судьи и перед подачей Шаповалова зрители вновь начали шуметь.

“Если вы не хотите смотреть теннис, идите домой, – вновь вмешался судья. – Не беспокойте тех, кто пришел сюда смотреть теннис”.

> Лучшие удары и розыгрыши в матче Джоковича против Шаповалова (ВИДЕО)

В третьей партии зрители на трибунах уже мешали Новаку Джоковичу, который также получил предупреждение за неспортивное поведение. В итоге встреча завершилась со счетом 4-6, 6-1, 7-6(4) в пользу серба. Сборная Сербии в полуфинале встретится с командой из России.

“Я полностью ощущал, как будто играю дома, – отметил после матча Джокович. – В Брисбене была потрясающая поддержка. Но здесь это был новый уровень. Мы знали, что в Сиднее есть большая сербская диаспора, но не знали, как много людей придут на матч. Мы чрезвычайно благодарны за это. Было так громко. Иногда люди были слегка чересчур вовлеченными в процесс, и Денис справедливо был недоволен из-за звуков. Но это была атмосфера как на Кубке Дэвиса”.



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Источник:

au.sports.yahoo.com