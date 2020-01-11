ATP Cup. Испания – Австралия. Полуфинал (обновляется)

Новости

Аделаида. Ястремская сыграет в основной сетке

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

В Сиднее проходит второй полуфинал командного чемпионата.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

Сидней. Полуфинал

Испания – Австралия

Р. Баутиста-Агут – Н. Кириос

Р. Надаль – А. де Минор

Карреньо-Буста/Надаль – Гуччионе/Пирс

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Фото: AAP.