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Теннис

ATP Cup. Испания – Австралия. Полуфинал (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 08:35

Аделаида. Ястремская сыграет в основной сетке

Вчера, 19:42

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

08.01.20 17:30

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

07.01.20 14:37

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

В Сиднее проходит второй полуфинал командного чемпионата.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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Сидней. Полуфинал

Испания – Австралия
Р. Баутиста-Агут – Н. Кириос
Р. Надаль – А. де Минор
Карреньо-Буста/Надаль – Гуччионе/Пирс

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Фото: AAP.

Источник: btu.org.ua
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