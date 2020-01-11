ATP Cup. Испания – Австралия. Полуфинал (обновляется)

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В Сиднее проходит второй полуфинал командного чемпионата.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
Сидней. Полуфинал
Испания – АвстралияР. Баутиста-Агут – Н. КириосР. Надаль – А. де МинорКарреньо-Буста/Надаль – Гуччионе/Пирс
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Фото: AAP.
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