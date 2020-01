Свитолина провела первую тренировку на кортах Australian Open

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела первую тренировку на одном из главных кортов Открытого чемпионата Австралии под названием Melbourne Arena.

25-летняя теннисистка поделилась фотографией в соцсетях.

Актуально: Свитолина приняла участие в создании мотивационного граффити

Напомним, Свитолина будет пятой сеяной на Australian Open, основная сетка которого стартует 20 января.

