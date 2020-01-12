38-летняя Уильямс выиграла первый титул за три года

В последний раз американка выигрывала Открытый чемпионат Австралии

#Уильямс #Окленд

Источник – sport.ua.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия).

В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу – 6:3, 6:4.

A first title in three years for @serenawilliams ! She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe — WTA (@WTA) January 12, 2020

Для 38-летней Уильямс этот трофей стал первым за три года – в последний раз она побеждала на соревнованиях в начале 2017 года, выиграв Открытый чемпионат Австралии. После этого Серена Уильямс родила дочку, а после возвращения в тур играла только в финалах.

Ранее, Сербия обыграла Россию и вышла в финал ATP Cup.

Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.