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Теннис

38-летняя Уильямс выиграла первый титул за три года

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В последний раз американка выигрывала Открытый чемпионат Австралии

#Уильямс #Окленд

Источник – sport.ua.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия).

В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу – 6:3, 6:4.

Для 38-летней Уильямс этот трофей стал первым за три года – в последний раз она побеждала на соревнованиях в начале 2017 года, выиграв Открытый чемпионат Австралии. После этого Серена Уильямс родила дочку, а после возвращения в тур играла только в финалах.

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Ранее, Сербия обыграла Россию и вышла в финал ATP Cup.

Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.

Источник: champion.com.ua
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