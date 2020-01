38-летняя Уильямс выиграла первый титул за три года

В последний раз американка выигрывала Открытый чемпионат Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия).

В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу – 6:3, 6:4.

