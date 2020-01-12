38-летняя Уильямс выиграла первый титул за три года

В последний раз американка выигрывала Открытый чемпионат Австралии
#Уильямс #Окленд
Источник – sport.ua.
Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия).
В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу – 6:3, 6:4.
A first title in three years for @serenawilliams !
She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe
— WTA (@WTA) January 12, 2020
Для 38-летней Уильямс этот трофей стал первым за три года – в последний раз она побеждала на соревнованиях в начале 2017 года, выиграв Открытый чемпионат Австралии. После этого Серена Уильямс родила дочку, а после возвращения в тур играла только в финалах.