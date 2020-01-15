Australian Open. Дарья Лопатецкая против Конни Перрен в первом круге квалификации: превью матча

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Украинская теннисистка впервые сыграет в квалификации турнира Большого Шлема. Матч с представительницей Швейцарии пройдёт на Корте №15 пятым запуском. Начало игрового дня в 01:00 по Киеву.

Дарья Лопатецкая (Украина) – 332-я ракетка мира



Дата рождения: 23/04/2003 (16 лет)

Место рождения: Харьков, Украина

Рост: –

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 216 (17/06/2019)

Побед/Поражений за карьеру: 45/9

Призовые за карьеру: $25,684

lДарья Лопатецкая на портале БТУ

[b]Конни Перрен (Швейцария) – 204-я ракетка мира



Дата рождения: 25/12/1990 (29 лет)

Место рождения: Сент-Имье, Швейцария

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 134 (22/10/2018)

Побед/Поражений за карьеру: 437/315

Призовые за карьеру: $432,056

Конни Перрен на портале БТУ

H2H: 0-0

История на турнире: Дарья Лопатецкая – 0/0. Дарья впервые выступит на Australian Open | Конни Перрен – 1/3. Швейцарка четвёртый год подряд сыграет в квалификации Australian Open: в прошлом сезоне она смогла одержать первую победу;

Выступления на харде: Дарья Лопатецкая – 18/4 (0/1 в этом году) | Конни Перрен – 108/64 (1/1 в этом году);

Выступления в сезоне 2020: Дарья Лопатецкая проиграла на старте турнира ITF W25 в Гонконге | Конни Перрен смогла выиграть только один матч на турнире ITF W25 в Бендиго;

Последние пять матчей: Дарья Лопатецкая П, П, В, П, П| Конни Перрен В, П, П, В, П

Национальный фактор: Дарья Лопатецкая – 0/1. Лопатецкая провела всего один матч против швейцарских теннисисток и уступила в прошлом году Илене Ин-Албонн на турнире ITF в Осаке | Конни Перрен – 10/12. Швейцарка в прошлом году проиграла Катерине Козловой в Хуахине;

Котировки букмекеров: Фавориткой матча у букмекеров считается Дарья Лопатецкая, на победу которой предлагается коэффициент 1,69. Победа швейцарской теннисистки оценивается коэффициентом 2,136;

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