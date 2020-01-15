Australian Open. Дарья Лопатецкая против Конни Перрен в первом круге квалификации: превью матча
Новости
Вчера, 19:41
В допинг-тесте первой ракетки мира нашли запрещенное вещество
Вчера, 16:21
Сергей Стаховский: "В Шанхае и Пекине никто даже не заикается о каких-то проблемах"
Вчера, 12:02
Australian Open. Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации
Вчера, 10:55
Теннисисты раскритиковали организаторов Australian Open из-за игровых условий
Украинская теннисистка впервые сыграет в квалификации турнира Большого Шлема. Матч с представительницей Швейцарии пройдёт на Корте №15 пятым запуском. Начало игрового дня в 01:00 по Киеву.
Дарья Лопатецкая (Украина) – 332-я ракетка мира
Дата рождения: 23/04/2003 (16 лет)
Место рождения: Харьков, Украина
Рост: –
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 216 (17/06/2019)
Побед/Поражений за карьеру: 45/9
Призовые за карьеру: $25,684
lДарья Лопатецкая на портале БТУ
[b]Конни Перрен (Швейцария) – 204-я ракетка мира
Дата рождения: 25/12/1990 (29 лет)
Место рождения: Сент-Имье, Швейцария
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 134 (22/10/2018)
Побед/Поражений за карьеру: 437/315
Призовые за карьеру: $432,056
Конни Перрен на портале БТУ
H2H: 0-0
История на турнире: Дарья Лопатецкая – 0/0. Дарья впервые выступит на Australian Open | Конни Перрен – 1/3. Швейцарка четвёртый год подряд сыграет в квалификации Australian Open: в прошлом сезоне она смогла одержать первую победу;
Выступления на харде: Дарья Лопатецкая – 18/4 (0/1 в этом году) | Конни Перрен – 108/64 (1/1 в этом году);
Выступления в сезоне 2020: Дарья Лопатецкая проиграла на старте турнира ITF W25 в Гонконге | Конни Перрен смогла выиграть только один матч на турнире ITF W25 в Бендиго;
Последние пять матчей: Дарья Лопатецкая П, П, В, П, П| Конни Перрен В, П, П, В, П
Национальный фактор: Дарья Лопатецкая – 0/1. Лопатецкая провела всего один матч против швейцарских теннисисток и уступила в прошлом году Илене Ин-Албонн на турнире ITF в Осаке | Конни Перрен – 10/12. Швейцарка в прошлом году проиграла Катерине Козловой в Хуахине;
Котировки букмекеров: Фавориткой матча у букмекеров считается Дарья Лопатецкая, на победу которой предлагается коэффициент 1,69. Победа швейцарской теннисистки оценивается коэффициентом 2,136;
Отметим, что сейчас при первичной регистрации на сайте 22bet.com можно получить приветственный бонус в размере 4000 грн.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь