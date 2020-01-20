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Теннис

Эшли Барти: “Подхожу к первому “Шлему” сезона с улыбкой на лице”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Вчера австралийская теннисистка выиграла титул в Аделаиде, где в финале обыграла украинку Даяну Ястремскую.

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“Безусловно, турнир в Аделаиде стал идеальной подготовкой к Australian Open. Но даже если бы я и не выиграла титул, я всё равно чувствую себя готовой. Я здорова и счастлива, и подхожу к первому в сезоне турниру Большого Шлема с улыбкой на лице. Этот титул для меня особенный, потому что первый на домашних кортах.

Последние два-три года неделя перед Australian Open стала для меня отличным место для охоты. Я стараюсь по максимуму использовать возможность игр в Австралии. Я люблю играть в Австралии и я люблю играть перед австралийскими болельщиками. Я нахожусь месяц в Австралии и я хочу сделать всё наилучшим образом за это время.

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Я не испытываю дополнительного давления. Я не читаю газеты и не смотрю что-то ещё больше, чем мне надо. Я здесь со своей командой, чтобы добиться лучшего результата. Я чувствовала поддержку австралийских болельщиков на протяжении всего прошлого года, и это невероятно. С нетерпением жду своего первого матча уже завтра вечером”.

Завтра Эшли Барти в первом круге встретится с украинкой Лесей Цуренко. Начало матча не ранее 10:00 по Киеву.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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