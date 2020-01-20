Новое на сайте

еще
Понедельник, 20 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисМарченко уступил в первом раунде турнира в Таиланде
Теннис

Марченко уступил в первом раунде турнира в Таиланде

AdminНет комментариев
Добавлено

Илья Марченко не использовал матч-бол во втором сете

#Марченко #теннис

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл в первой же игре на турнире серии Челленджер в Бангкоке (Таиланд).

32-летний украинец не смог пройти словака Алекса Молчана. Марченко выиграл первый сет и лидировал с брейком 5:2, а позже не использовал матчбол на своей подаче при счете 5:4.

Матч продолжался 2 часа и 31 минуту.

BANGKOK II OPEN – ATP Challenger Tour
Бангкок, Таиланд
хард
Призовой фонд $ 54,160
Первый круг, 20 января

Илья Марченко – Алекс Молчан 6:2, 5:7, 4:6

Ранее Цуренко уступила Барти на Australian Open.

Также, матч Ястремской на Australian Open перенесли.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Кристина Младенович: “Бажин не привнёс ничего положительного в наше сотрудничество”

Матч Ястремской на Australian Open перенесли

Эшли Барти: “Подхожу к первому “Шлему” сезона с улыбкой на лице”

Новак Джокович и Серена Уильямс – фавориты Australian Open по версии букмекеров

ATP Challenger Tour. Стаховский – лидер посева во Франции, Марченко сыграет в Таиланде

Закрыть