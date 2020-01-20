Марченко уступил в первом раунде турнира в Таиланде

Илья Марченко не использовал матч-бол во втором сете

#Марченко #теннис

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл в первой же игре на турнире серии Челленджер в Бангкоке (Таиланд).

32-летний украинец не смог пройти словака Алекса Молчана. Марченко выиграл первый сет и лидировал с брейком 5:2, а позже не использовал матчбол на своей подаче при счете 5:4.

Матч продолжался 2 часа и 31 минуту.

BANGKOK II OPEN – ATP Challenger Tour

Бангкок, Таиланд

хард

Призовой фонд $ 54,160

Первый круг, 20 января

Илья Марченко – Алекс Молчан 6:2, 5:7, 4:6

Ранее Цуренко уступила Барти на Australian Open.

Также, матч Ястремской на Australian Open перенесли.