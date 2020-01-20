Свитолина – Бултер: онлайн-трансляция матча Australian Open

Источник – Чемпион.

Лучшая украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет свой первый матч на Australian Open против 23-летней британки Кэти Бултер.

Соперница украинки сейчас занимает 315-ю позицию в рейтинге WTA. Наивысшим достижением на турнирах такого калибра был выход во второй раунд Australian Open в прошлом году.

Ранее соперницы еще не встречались.

Поединок состоится 21 января, ориентировочное время начала матча – не ранее 6:00 по Киеву.

Трансляцию матча можно будет посмотреть на нашем сайте.

Плеер появится незадолго до начала встречи.

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