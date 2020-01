Australian Open. Восьмой сеяный покидает турнир, Пол одолел Димитрова в драматичном матче

Свитолина в четверг будет закрывать игровой день на арене Маргарет Корт

Результаты матчей среды на Открытом чемпионате Австралии.



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада, 32) – Кристиан Гарин (Чили) 6-3, 6-4, 6-2

Теннис Сандгрен (США) – Маттео Берреттини (Италия, 8) 7-6(7) 6-4, 4-6, 2-6, 7-5

Марин Чилич (Хорватия) – Бенуа Пэр (Франция) 6-2, 6-7(6), 3-6, 6-1, 7-6(3)

Томми Пол (США) – Григор Димитров (Болгария, 18) 6-4, 7-6(6), 3-6, 6-7(3), 7-6(3)

– Марин Чилич в девятый раз в карьере за 12 сезонов вышел в третий круг на австралийском «Шлеме». Хорват улучшил свою статистику в пятисетовых матчах на мэйджорах: 31-17 из них 9-4 в Австралии.

– Милош Раонич оформил 9 победу во втором раунде Australian Open за 9 сезонов. В поединке против Кристиана Гарина канадец проиграл лишь 3 очка из 39 на своей первой подаче. В третьем круге Раонич встретится со Стефаносом Циципасом.

– Четвертьфиналист Australian Open-2018 Теннис Сандгрен нанес поражение восьмой ракетке мира Маттео Берреттини. Для итальянца, который снялся с ATP Cup в начале января из-за травмы, это был первый официальный турнир в этом сезоне. За место в четвертом раунде Сандгрен поспорит с еще одним американцем – Сэмом Куэрри.

– 80-я ракетка мира Томми Пол за 4,5 часа оформил победу в поединке против Григора Димитрова. Болгарин, отыгравшись с 0-2 по сетам, не сумел подать на матч в пятой партии при счете 5-4. 22-летний Томми Пол, чемпион юниорского Ролан Гаррос-2015, до текущего розыгрыша Australian Open не выиграл ни одного матча в основе на мэйджорах. В третьем круге Томми Пол сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии.

🚨 UPSET ALERT 🚨

American @tommypaul1 takes down 18th seed Dimitrov in an epic five-setter, 6-4 7-6(6) 3-6 6-7(3) 7-6(3).

It’s the first third round appearance at a slam for Paul.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/WCmfcxK0Ll

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020