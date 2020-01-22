Новое на сайте

еще
Среда, 22 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисAustralian Open. Восьмой сеяный покидает турнир, Пол одолел Димитрова в драматичном матче
Теннис

Australian Open. Восьмой сеяный покидает турнир, Пол одолел Димитрова в драматичном матче

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 07:30

Свитолина в четверг будет закрывать игровой день на арене Маргарет Корт

Сегодня, 05:54

Australian Open. Ястремская проигрывает Возняцки во втором круге

Вчера, 17:23

Даяна Ястремская: "Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним"

Вчера, 10:18

Australian Open. Свитолина выиграла свой стартовый матч на турнире

Результаты матчей среды на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг
Милош Раонич (Канада, 32) – Кристиан Гарин (Чили) 6-3, 6-4, 6-2
Теннис Сандгрен (США) – Маттео Берреттини (Италия, 8) 7-6(7) 6-4, 4-6, 2-6, 7-5
Марин Чилич (Хорватия) – Бенуа Пэр (Франция) 6-2, 6-7(6), 3-6, 6-1, 7-6(3)
Томми Пол (США) – Григор Димитров (Болгария, 18) 6-4, 7-6(6), 3-6, 6-7(3), 7-6(3)

Читайте также:  Элина Свитолина: "Я не задумывалась о серии своих поражений, а была сразу настроена на борьбу"

– Марин Чилич в девятый раз в карьере за 12 сезонов вышел в третий круг на австралийском «Шлеме». Хорват улучшил свою статистику в пятисетовых матчах на мэйджорах: 31-17 из них 9-4 в Австралии.

– Милош Раонич оформил 9 победу во втором раунде Australian Open за 9 сезонов. В поединке против Кристиана Гарина канадец проиграл лишь 3 очка из 39 на своей первой подаче. В третьем круге Раонич встретится со Стефаносом Циципасом.

Читайте также:  Цуренко на фотосессии для итальянского бренда

– Четвертьфиналист Australian Open-2018 Теннис Сандгрен нанес поражение восьмой ракетке мира Маттео Берреттини. Для итальянца, который снялся с ATP Cup в начале января из-за травмы, это был первый официальный турнир в этом сезоне. За место в четвертом раунде Сандгрен поспорит с еще одним американцем – Сэмом Куэрри.

– 80-я ракетка мира Томми Пол за 4,5 часа оформил победу в поединке против Григора Димитрова. Болгарин, отыгравшись с 0-2 по сетам, не сумел подать на матч в пятой партии при счете 5-4. 22-летний Томми Пол, чемпион юниорского Ролан Гаррос-2015, до текущего розыгрыша Australian Open не выиграл ни одного матча в основе на мэйджорах. В третьем круге Томми Пол сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Getty Images.

Читайте также:  Анжелик Кербер: "Готова к встрече с Ястремской"

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open

Australian Open. Молчанов и Албот снялись с парного турнира

Ястремская проиграла Вознякці в двух сетах на Australian Open

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 21 января. Результаты дня

Теннисист, обыгравший Стаховского в квалификации Australian Open, вышел во 2-й круг основной сетки и уже заработал больше, чем за всю карьеру

Закрыть