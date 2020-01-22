Свитолина – Дэвис: анонс и прогноз матча 2 круга Australian Open

Источник – Чемпион.

Элина Свитолина (5, Украина) – Лорен Дэвис (62, США)

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия. Арена Маргарет Корт

Призовой фонд – $49,564,735

Второй круг, 23 января

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге Australian Open – 2020 проэкзаменует американку Лорен Дэвис.

Матч состоится 23 январяна Арене Маргарет Корт последним запуском вечерней сессии. Начало игры не ранее 12:00 по Киеву.

Ранее теннисистки не встречались.

25-летняя Свитолина выиграла 13 титулов WTA. Самая высокая позиця в рейтинге WTA – 3 (11 сентября 2017 года). Наивысшее достижение на австралйському Шлеме – четвертьфинал (2018,2019). Наивысшее достижение на турнирах Grand Slam – полуфинал (Роллан Гарос-2019, US Open-2019). В Мельбурне Свитолина выиграла 15 матчей и потерпела 7 поражений.

В 2020 году Свитолина сыграла 2 матча (все на харде) – 1:1.

26-летняя Дэвис выиграла один турнир WTA (Окленд-2017). Наивысшая позиция в рейтинге – 26 (22 мая 2017). Наивысшее достижение на Australian Open – третий круг (2014, 2016, 2018). Америанка сыграла 14 матчей на кортах Мельбурна – 7:7.

В 2020 году Дэвис одержала 4 победы и потерпела 2 поражения.

Интересные факты:

Ранее соперницы не встречались

Последний раз Свитолина выигрывала турнир в 2018 году (Итоговый турнир).

Для обеих теннисисток это 8-й Australian Open в карьере.

Прогноз Чемпиона: победа Свитолиной в 2 сетах.