Свитолина – Дэвис: прогноз букмекеров

Источник – Чемпион.
Элина Свитолина (5) безоговорочный фаворит в матче второго круга Australian Open против Лорен Дэвис (62), по мнению аналитиков Parimatch.
Коэффициент на победу украинки – 1,17. Победа американки – 5,05.
Напомним, матч Свитолина – Дэвис состоится сегодня, 23 января. Ориентировочное начало в 12:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция поединка ЗДЕСЬ.
В первом круге Свитолина в двух сетах победила британку Бултер.
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