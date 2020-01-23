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Теннис

Свитолина – Дэвис: прогноз букмекеров

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Источник – Чемпион.

Элина Свитолина (5) безоговорочный фаворит в матче второго круга Australian Open против Лорен Дэвис (62), по мнению аналитиков Parimatch.

Коэффициент на победу украинки – 1,17. Победа американки – 5,05.

Напомним, матч Свитолина – Дэвис состоится сегодня, 23 января. Ориентировочное начало в 12:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка ЗДЕСЬ.

В первом круге Свитолина в двух сетах победила британку Бултер.

Источник: champion.com.ua
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