Свитолина подарила болельщицы билет на свой матч

Элина Свитолина отметила свою фанатку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подарила билет на свой матч поклонницы из Японии, с которой делала селфі на фоне украинского флага.

Об этом рассказала украинская теннисистка.

Свитолина предложила девушке билет на свой матч.

DM me your name and I will leave tickets for you at WillCall ! #IWannaHearYourSupport #AusOpen #FamEli 🤗 https://t.co/xGLmwPDera

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 22, 2020