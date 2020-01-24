Ястремская и Бондаренко покинули парный турнир Australian Open

#Ястремская, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская провалили старт в парном турнире на Australian Open.

Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич в двух сетах уступила хорватско-сербской паре Дарья Юрак / Нина Стояновіч.

В свою очередь Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар потерпела поражение тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схурс (Нидерланды).

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Первый круг, 24 января

Квета Пешке / Деми Схурс – Даяна Ястремская / Фанни Штоллар 6:4, 6:2

Дарья Юрак / Нина Стояновіч – Екатерина Бондаренко / Александра Крунич 6:1, 6:4

Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.