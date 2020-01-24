Ястремская и Бондаренко покинули парный турнир Australian Open
#Ястремская, #Australian Open
Источник – Чемпион.
Украинские теннисистки Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская провалили старт в парном турнире на Australian Open.
Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич в двух сетах уступила хорватско-сербской паре Дарья Юрак / Нина Стояновіч.
В свою очередь Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар потерпела поражение тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схурс (Нидерланды).
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 24 января
Квета Пешке / Деми Схурс – Даяна Ястремская / Фанни Штоллар 6:4, 6:2
Дарья Юрак / Нина Стояновіч – Екатерина Бондаренко / Александра Крунич 6:1, 6:4
Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: