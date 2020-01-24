Сергей Стаховский: “Сборная Тайваня только на первый взгляд кажется легким соперником для украинской команды”
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Украинец прокомментировал предстоящий поединок национальной сборной в Кубке Дэвиса.
– Уже в начале марта сборная Украины сыграет в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Тайваня в Запорожье. Что можете сказать о будущих соперниках, месте проведения и покрытии?
– Если не ошибаюсь, то я в Запорожье никогда не был. Поэтому очень надеюсь увидеть в городе как можно больше всего интересного.
От меня было предложение выбрать грунт, но оно не прошло. Решили, что будем стелить хард. У нас в команде демократия, большинство было за быстрый хард. А какой он будет в итоге – увидим на месте.
Что касается сборной Тайваня, то только на первый взгляд эта команда кажется легким соперником. У них сейчас очень неплохой юниор (Цзэн Чжуньсинь), у них есть Джейсон Юнг (№126 ATP). Также они имеют несколько молодых игроков и нам точно будет нелегко. Но играем дома и большую роль сыграет, в какой форме мы с Ильей Марченко подойдем к этим матчам. Возможно, к команде присоединится Александр Долгополов, хотя он не играет уже более полутора лет.
Если честно, то хотелось бы, чтобы уже подтягивался молодняк. Играть 14 лет за сборную – это круто, но мне бы очень хотелось, чтобы кто-то все это перенял и начал тянуть на себе тоже.
– Капитан сборной Украины Андрей Медведев рассказывал, что несколько лет назад на горизонте вообще не было видно будущей замены, но сейчас ситуация немного улучшилась, но все равно уровень недостаточный.
– Уровень может измениться в течение шести месяцев или одного года. Другой Медведев (четвертая ракетка мира – прим.) является тому примером. Я прекрасно помню, как в 2016 году на челленджере в Сан-Реми ко мне подходили его родители и спрашивали, не хочу ли я его тренировать. Тогда он был внутри второй сотни. Я ответил, что еще не закончил играть и мне еще рановато.
Я сказал им, что теннис – это такая классная штука, что одна неделя может изменить все. Вам не нужно паниковать, а просто подождать. И он выиграл тот челленджер, закончил сезон уже в сотне, а через год выиграл первый титул ATP в Сиднее. В теннисе все реально в очень короткий промежуток времени, но нужно быть к этому готовым.
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Источник:
sport.ua