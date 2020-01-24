Сергей Стаховский: “Сборная Тайваня только на первый взгляд кажется легким соперником для украинской команды”

Новости

Australian Open. Свитолина обыгрывает Дэвис в заключительном матче дня

Australian Open. Костенко сыграет в юниорском турнире

Юлия Бейгельзимер: "В обычных условиях Свитолина была бы явным фаворитом в матче с Дэвис"

Australian Open. Надежда Киченок выступит в миксте с экс-третьей ракеткой мира

Украинец прокомментировал предстоящий поединок национальной сборной в Кубке Дэвиса.



– Уже в начале марта сборная Украины сыграет в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Тайваня в Запорожье. Что можете сказать о будущих соперниках, месте проведения и покрытии?

– Если не ошибаюсь, то я в Запорожье никогда не был. Поэтому очень надеюсь увидеть в городе как можно больше всего интересного.

От меня было предложение выбрать грунт, но оно не прошло. Решили, что будем стелить хард. У нас в команде демократия, большинство было за быстрый хард. А какой он будет в итоге – увидим на месте.

Что касается сборной Тайваня, то только на первый взгляд эта команда кажется легким соперником. У них сейчас очень неплохой юниор (Цзэн Чжуньсинь), у них есть Джейсон Юнг (№126 ATP). Также они имеют несколько молодых игроков и нам точно будет нелегко. Но играем дома и большую роль сыграет, в какой форме мы с Ильей Марченко подойдем к этим матчам. Возможно, к команде присоединится Александр Долгополов, хотя он не играет уже более полутора лет.

Если честно, то хотелось бы, чтобы уже подтягивался молодняк. Играть 14 лет за сборную – это круто, но мне бы очень хотелось, чтобы кто-то все это перенял и начал тянуть на себе тоже.

– Капитан сборной Украины Андрей Медведев рассказывал, что несколько лет назад на горизонте вообще не было видно будущей замены, но сейчас ситуация немного улучшилась, но все равно уровень недостаточный.

– Уровень может измениться в течение шести месяцев или одного года. Другой Медведев (четвертая ракетка мира – прим.) является тому примером. Я прекрасно помню, как в 2016 году на челленджере в Сан-Реми ко мне подходили его родители и спрашивали, не хочу ли я его тренировать. Тогда он был внутри второй сотни. Я ответил, что еще не закончил играть и мне еще рановато.

Я сказал им, что теннис – это такая классная штука, что одна неделя может изменить все. Вам не нужно паниковать, а просто подождать. И он выиграл тот челленджер, закончил сезон уже в сотне, а через год выиграл первый титул ATP в Сиднее. В теннисе все реально в очень короткий промежуток времени, но нужно быть к этому готовым.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

sport.ua