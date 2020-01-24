Свитолина – Мугуруса: онлайн-трансляция матча 3 круга Australian Open. LIVE
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Источник – Чемпион.
Элина Свитолина (5, Украина) – Гарбіньє Мугуруса (32, США)
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия. Арена Маргарет Корт
Призовой фонд – $49,564,735
Третье колл, 25 января
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего круга Australian Open сыграет с экс-первой ракеткой мира, а ныне №32 мирового рейтинга Гарбіньє Мугурусою.
Матч состоится в субботу, 25 января, на главной арене турнира имени Рода Лэйвера.
Начало в 10:00 по киевскому времени.
Теннисистки имеют достаточно солидную историю очных встреч. Свитолина и Мугуруса встречались 11 раз. Преимущество на стороне украинки – 7:4.
25-летняя Свитолина выиграла 13 титулов WTA. Самая высокая позиця в рейтинге WTA – 3 (11 сентября 2017 года). Наивысшее достижение на австралйському Шлеме – четвертьфинал (2018,2019). Наивысшее достижение на турнирах Grand Slam – полуфинал (Ролан Гаррос-2019, US Open-2019). В Мельбурне Свитолина выиграла 16 матчей и потерпела 7 поражений.
В 2020 году Свитолина сыграла 3 матча (все на харде) – 2:1.
В первом круге первого в сезоне турнира Grand Slam Свитолина победила британку Бултер (6:4, 7:5), а во втором одолела американку Дэвис (6:2, 7:6 (6)).
26-летняя Мугуруса победила на 7 турнирах WTA. Наивысшая позиция в рейтинге – 1 (11 сентября 2017 года). Наивысшее достижение на Australian Open – четвертьфинал (2017). Наивысшее достижение на турнирах Grand Slam – победа (Ролан Гаррос-2016, Уимблдон -2017). На австралийских кортах одержала 17 побед и потерпела 7 поражений.
В 2020 году сыграла 8 матчей, 7 из которых выиграла.
Испанка на старте турнира победила Роджерс (0:6, 6:1, 6:0), а во втором круге выиграла у Томлянович (6:3, 3:6, 6:3).
Интересные факты:
- Свитолина впереди в очных противостояниях с Мугурусою – 7:4
- Последний раз Свитолина выигрывала турнир в ноябре 2018 году (Итоговый турнир)
- Украинка выиграла последнюю встречу у испанки. В Ухане в сентябре 2019 году в 2 сетах (7:5, 6:2)
- До национального рекорда Андрея Медведева (63 победы на турнирах Grand Slam) Элине осталось выиграть три матча
- Для обеих теннисисток это 8-й Australian Open в карьере
- Соперницы заработали почти равную сумму призовых за карьеру. $19,246,960 – Свитолина, $19,270,804 – Мугуруса
Прогноз Чемпиона: победа Мугуруси в двух сетах