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Теннис

ATP отменяет четыре теннисных турнира в Китае из-за эпидемии коронавируса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Пресс-служба теннисной ассоциации сообщает об отмене соревнований ATP Challenger Tour в марте.

На данный момент пока неизвестно, будут ли эти соревнования все-таки сыграны в этом сезоне. В ATP будут продолжать следить за ситуацией в Китае, чтобы все-таки найти возможности для проведения турниров.

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ATP отменяет проведение 4 “челленджеров” в Китае:
– Цюйцзин CH 50 (старт был запланирован на 2 марта)
– Чжухай CH 80 (старт был запланирован на 9 марта)
– Шэньчжэнь CH 90 (старт был запланирован на 16 марта)
– Чжанцзяган CH 80 (старт был запланирован на 23 марта)

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Фото: ATP Tour.

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Источник: btu.org.ua
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