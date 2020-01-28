ATP отменяет четыре теннисных турнира в Китае из-за эпидемии коронавируса

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Пресс-служба теннисной ассоциации сообщает об отмене соревнований ATP Challenger Tour в марте.



На данный момент пока неизвестно, будут ли эти соревнования все-таки сыграны в этом сезоне. В ATP будут продолжать следить за ситуацией в Китае, чтобы все-таки найти возможности для проведения турниров.

ATP отменяет проведение 4 “челленджеров” в Китае:

– Цюйцзин CH 50 (старт был запланирован на 2 марта)

– Чжухай CH 80 (старт был запланирован на 9 марта)

– Шэньчжэнь CH 90 (старт был запланирован на 16 марта)

– Чжанцзяган CH 80 (старт был запланирован на 23 марта)

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Фото: ATP Tour.