Борьба за первый “Шлем” сезона: София Кенин против Гарбинье Мугурусы в финале Australian Open

Превью решающего матча в женской сетке Открытого чемпионата Австралии



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

София Кенин (США, 14) – Гарбинье Мугуруса (Испания)

Rod Laver Arena. Начало матча не ранее 10:30 по Киеву

• Единственная встреча между теннисистками состоялась в сентябре прошлого года на турнире WTA Premier Mandatory в Пекине, в которой сильнее оказалась американка.

• Это будет первый финал на турнирах Большого Шлема с 2017 года, в котором сыграют представительницы США и Испании. Тогда в финале Уимблдона встретились Серена Уильямс и Гарбинье Мугуруса.

• Завтра состоится первый финал на Australian Open в Открытой Эре, в котором встретятся теннисистки, не входящие в Топ-10 мирового рейтинга. На турнирах Большого Шлема такое ранее происходило семь раз, последний из которых в финале US Open-2018, когда Наоми Осака (№19) обыграла Серену Уильямс (№26).

Путь к финалу: [14] София Кенин (№15)

R128: Мартина Тревисан (Италия, №154) 6:2, 6:4

R64: [Q] Энн Ли (США, №142) 6:1, 6:3

R32: Чжан Шуай (Китай, №35) 7:5, 7:6(7)

R16: Кори Гауфф (США, №67) 6:7(5), 6:3, 6:0

QF: Онс Жабер (Тунис, №78) 6:4, 6:4

SF: [1] Эшли Барти (Австралия, №1) 7:6(6), 7:5

Путь к финалу: Гарбинье Мугуруса (№32)

R128: [Q] Шелби Роджерс (США, №155) 0:6, 6:1, 6:0

R64: Айла Томлянович (Австралия, №52) 6:3, 3:6, 6:3

R32: [5] Элина Свитолина (Украина, №5) 6:1, 6:2

R16: [9] Кики Бертенс (Нидерланды, №10) 6:3, 6:3

QF: [30] Анастасия Павлюченкова (Россия, №30) 7:5, 6:3

SF: [4] Симона Халеп (Румыния, №) 7:6(8), 7:5

София Кенин третий год подряд выступает на Открытом чемпионате Австралии. После столь малого количества выступлений в Мельбурне в последний раз в финал турнира выходила Мартина Хингис в 1997 году, когда выиграла титул. Её лучший результат до этого был второй круг в прошлом сезоне. На “Шлемах” лучшим показателем американки был четвёртый круг на Ролан Гаррос, где она проиграла будущей чемпионке Эшли Барти.

21-летняя Кенин – самая молодая финалистка Australian Open с 2008 года, когда в решающем матче турнира играли 20-летние Мария Шарапова и Ана Иванович. София стала 14-й американкой, которая сыграет в финале Australian Open. По итогам турнира Кенин гарантировала себе дебют в Топ-10 мирового рейтинга

Гарбинье Мугуруса в восьмой раз играет в основной сетке Australian Open и до этого года ей удавалось дойти до четвертьфинала три года назад. В прошлом сезоне испанка остановилась в четвёртом круге. Это будет четвёртый финал для Мугурусы на “мэйджорах” в карьере, в котором она будет бороться за третий титул: в 2016 году она выиграла Ролан Гаррос, а в 2017 стала чемпионкой Уимблдона.

Гарбинье – первая испанка за последние 22 года, которая сыграет в финале Australian Open. В 1994-95 годах в финале турнира играла Аранча Санчес-Викарио, а 1998 году финалисткой турнира стала её нынешний тренер Кончита Мартинес. Мугуруса гарантировала себе возвращение в Топ-20 рейтинга WTA по итогам турнира.

26-летняя испанка не попала в посев на турнире Большого Шлема впервые с Ролан Гаррос-2014. Мугуруса – шестая теннисистка в Открытой Эре, не вошедшая в число сеяных, которая сумела пробиться в финал турнира в Мельбурне.



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Источник:

www.wtatennis.com