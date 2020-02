#Джокович, #Тим

Новак Джокович во второй раз подряд и восьмой раз в карьере выиграл Australian Open.

В финале серб переиграл с пятой ракеткой мира Доминика Тима. Джокович по ходу турнира из сеяных прошел Роджера Федерера, Милоша Раоніча и Диего Шварцмана, тогда как австриец – Александра Зверева, Рафаэля Надаля, Гаэля Монфіса и Тейлора Фрица.

Матч продолжался пять сетов.

С понедельника он станет первой ракеткой мира, сместив с первого места испанца Рафаэля Надаля.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

