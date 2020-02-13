Хуахин. Элина Свитолина против Нао Хибино в четвертьфинале: превью матча

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Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Украинская теннисистка завтра проведет свой четвертьфинальный матч на турнире WTA International в Таиланде. Встреча состоится третьим запуском на Центральном корте не ранее 11:30 по Киеву.

Элина Свитолина (Украина) – 4-я ракетка мира



Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/поражений за карьеру: 372/194

Призовые за карьеру: $19,371,666

Элина Свитолина на портале БТУ

Нао Хибино (Япония) – 319-я ракетка мира



Дата рождения: 28/11/1994 (25 лет)

Место рождения: Айти, Япония

Рост: 163 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2019 – Hiroshima; 2015 – Tashkent)

Высший рейтинг WTA: 56 (18/01/2016)

Побед/поражений за карьеру: 259/187

Призовые за карьеру: $1,527,277

H2H: 1-0

2018 | Гонконг (International) | Хард | R2 | Свитолина 6-0 6-3

Путь на турнире:

Элина Свитолина

R1 – Бибиане Схофс (Нидерланды, 196) 6-2 6-4

R2 – Сторм Сандерс (Австралия, 320) 6-1 6-2

Нао Хибино

R1 – Арина Родионова (Австралия, 149) 7-6 7-5

R2 – Пенгтарн Плипых (Таиланд, 287) 6-0 6-1

История на турнире: обе теннисистки впервые играют на соревнованиях в Хуахине;

Выступления на харде: Элина Свитолина – 224/99 (4/2 в этом году) | Нао Хибино – 204/139 (в этом году – 7/2);

Выступления в сезоне 2020: Элина Свитолина – 6/3. Свитолина проиграла в первом круге турнира в Брисбене, вышла в третий раунд на Australian Open и выиграла два матча их трех в рамках Кубка Федерации на прошлой неделе в Таллине | Нао Хибино – 7/2. Японка в этом году проиграла во втором круге квалификации в Окленде и сумела пробиться во второй круг Australian Open, стартовав в отборочном турнире;

Последние пять матчей: Элина Свитолина: В, В, П, В, В | Нао Хибино: В, В, П, В, В

Национальный фактор: Элина Свитолина – 11/4. Из четырех поражений Свитолиной от японок, три пришлись на матчи с Наоми Осакой (последний в четвертьфинале Australian Open – 2019) | Нао Хибино – 8/5. Хибино выиграла в прошлом году у Валерии Страховой и прервала трехматчевую серию поражений от украинских теннисисток;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают Элину Свитолину явной фавориткой этого матча и предлагают коэффициент на ее победу 1,175. Успех японской теннисистки оценивается коэффициентом 4,98;

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