Агент Федерера рассказал о планах теннисиста на грунтовый сезон

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По словам Тони Годсика, третья ракетка мира не планирует играть на Мастерсах на грунте.



В комментариях Reuters и швейцарской прессе агент Роджера Федерера отметил, что теннисист не подтверждает сейчас свое участие на Мастерсах в Мадриде и Риме, о чем накануне написал ряд СМИ. Тем не менее, по словам Годсика, в планах Федерера на грунтовый сезон находится Открытый чемпионат Франции.

Сам теннисист в начале года уже рассказывал, что не собирается играть много на грунте, но хочет выступить в Париже.

Роджер Федерер не выступал на грунтовых кортах в сезонах 2017-2018, а на Ролан Гаррос не играл с 2016 года. В прошлом сезоне 38-летний спортсмен сыграл на грунте на Мастерсах в Мадриде и Риме, где дошел до 1/4 финала, а также стал полуфиналистом на Открытом чемпионате Франции.

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Источник:

reuters.com

Фото: Getty Images.