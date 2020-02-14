Каир. Украинские теннисистки сыграют в парных полуфиналах

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине
Вчера, 14:49
Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал
12.02.20 14:46
Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"
12.02.20 13:40
Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине
На турнире ITF в Египте проходят четвертьфиналы в парном разряде
Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000 Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Марта Костюк и Леся Цуренко прошли в полуфинал на отказе обладательниц wild card Магали Кемпен из Бельгии и египтянки Сандры Самир. Следующими соперницами украинок станут третьи сеяные – Александра Крунич (Сербия) и Катаржина Питер (Польша). Ранее сегодня Цуренко вышла в четвертьфинал в одиночном разряде.
Анастасия Шошина и полька Паула Каня в своём четвертьфинале оказались сильнее вторых ракеток турнира – румынки Ирины Марии Бара и нидерландки Лесли Керхов – 0:6, 6:4, 10-5. В полуфинале украинско-польский дуэт сыграет с победительницами матча Рус/Абдельазиз (Нидерланды/Египет) – Раданович/Цайя (Сербия/Германия).
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