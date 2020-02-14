Костюк и Цуренко не смогли пробиться в финал турнира ITF

Украинская пара покинула турнир

#Цуренко, #Костюк

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк не смогли пробиться в финал турнира в Каире.

Украинки в двух сетах проиграли третьей сеяной тандема Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша).

Турнир ITF

Каир, Египет

Призовой фонд – $100,000

1/2 финала, 14 февраля

Александра Крунич / Катаржина Питер – Леся Цуренко / Марта Костюк 6:4, 6:1

Ранее Цуренко победила во втором круге турнира в Египте.

Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.