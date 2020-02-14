Костюк и Цуренко не смогли пробиться в финал турнира ITF

Украинская пара покинула турнир
#Цуренко, #Костюк
Источник – Чемпион.
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк не смогли пробиться в финал турнира в Каире.
Украинки в двух сетах проиграли третьей сеяной тандема Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша).
Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
1/2 финала, 14 февраля
Александра Крунич / Катаржина Питер – Леся Цуренко / Марта Костюк 6:4, 6:1
Ранее Цуренко победила во втором круге турнира в Египте.
Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.
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