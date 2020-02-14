Прямая трансляция: Элина Свитолина – Нао Хибино. Хуахин. Четвертьфинал

Украинская теннисистка сыграет в четвертьфинале турнира WTA в ТаиландеThailand Open – InternationalХуахин, Таиланд • 10-16 февраля • хард • $275,000Действующая чемпионка: Даяна Ястремская (Украина)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Четвертьфинал/b][b]Элина Свитолина (Украина, 1) – Нао Хибино (Япония, 8)
Элина Свитолина – Нао Хибино: превью матча
Матч начнётся после встречи Магда Линетт – Ван Сиюй
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: