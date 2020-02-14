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Теннис

Прямая трансляция: Элина Свитолина – Нао Хибино. Хуахин. Четвертьфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Таиланде

Thailand Open – International
Хуахин, Таиланд • 10-16 февраля • хард • $275,000
Действующая чемпионка: Даяна Ястремская (Украина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал/b]
[b]Элина Свитолина (Украина, 1) – Нао Хибино (Япония, 8)

Элина Свитолина – Нао Хибино: превью матча

Матч начнётся после встречи Магда Линетт – Ван Сиюй

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Источник: btu.org.ua
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