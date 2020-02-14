Свитолина на следующей неделе опустится на две позиции в рейтинге WTA

Лучшая украинская теннисистка потеряет место в ТОП-5 мировой классификации
#Свитолина, #рейтинг WTA
Источник – sport.ua.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) потеряет две позиции в следующей редакции рейтинга WTA.
Об этом сообщает sport.ua.
Это стало следствием относительно раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине. Напомним, Элина проиграла Хібіно в четвертьфинале турнира.
Со следующей недели у Свитолиной отнимут очки за прошлогодний полуфинал турнира в Дохе (185), вместо этого ей будет начислено 60 очков, заработанных в Хуахине. Через это Элину обойдут швейцарка Белинда Бенчич и Бьянка Андреєску из Канады.