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Теннис

Свитолина заявилась на турнир в Майами

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Элина Свитолина примет участие в турнире в Майами

#Свитолина

Источник – sport.ua.

Стали известны основные участницы турнира Miami Open, в число которых вошла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Об этом этідомляє WTA.

Турнир стартует 23 марта и будет длиться до 5 апреля.

На Miami Open также заявлены Эшли Барти, София Кенинов, Серена Уильямс, Симона Халеп, Наоми Осака и другие.

Ранее сообщалось, что Свитолина на следующей неделе опустится на две позиции в рейтинге WTA.

Напомним, Элина проиграла Хібіно в четвертьфинале турнира в Хуахине.

Источник: champion.com.ua
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