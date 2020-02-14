Свитолина заявилась на турнир в Майами

Элина Свитолина примет участие в турнире в Майами
#Свитолина
Источник – sport.ua.
Стали известны основные участницы турнира Miami Open, в число которых вошла первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Об этом этідомляє WTA.
Турнир стартует 23 марта и будет длиться до 5 апреля.
На Miami Open также заявлены Эшли Барти, София Кенинов, Серена Уильямс, Симона Халеп, Наоми Осака и другие.
Ранее сообщалось, что Свитолина на следующей неделе опустится на две позиции в рейтинге WTA.
Напомним, Элина проиграла Хібіно в четвертьфинале турнира в Хуахине.
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