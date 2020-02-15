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Теннис

Цуренко вышла в полуфинал турнира в Египте

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Украинка победила в двух сетах

#Цуренко, #Египет

Источник – Чемпион.

В третьем круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Лару Принят-Весино (Испания).

Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

В полуфинале турнира украинка сыграет с победительницей пары Аранча Рус (77) – Куруми Нара (139).

Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Третий круг, 14 февраля

Леся Цуренко (129) – Лара Принят-Весино (150) 7:6 (8:6), 6:2

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Ранее Цуренко победила Керкхове.

Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.

Источник: champion.com.ua
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