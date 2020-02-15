Цуренко вышла в полуфинал турнира в Египте

Украинка победила в двух сетах
#Цуренко, #Египет
Источник – Чемпион.
В третьем круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Лару Принят-Весино (Испания).
Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 34 минуты.
В полуфинале турнира украинка сыграет с победительницей пары Аранча Рус (77) – Куруми Нара (139).
Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Третий круг, 14 февраля
Леся Цуренко (129) – Лара Принят-Весино (150) 7:6 (8:6), 6:2
Ранее Цуренко победила Керкхове.
Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.
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