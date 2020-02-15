Свитолина прокомментировала свое поражение в четвертьфинале в Хуахине

Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале
13.02.20 15:07
Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине
13.02.20 14:49
Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал
12.02.20 14:46
Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"
Элина Свитолина зачехлила ракетку на турнире в Таиланде после матча с японкой Нао Хибино.
“Сегодня были очень трудные условия для игры, – цитирует украинку Australian Associated Press. – И если честно, Хибино отыграла потрясающий матч. На важных очках она играла решительно и была за это вознаграждена. Мне бы хотелось сыграть немного лучше в первом сете. Думаю, это был ключевой этап поединка. Хибино отыграла действительно невероятно, когда были важные моменты матча”.