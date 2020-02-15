Свитолина прокомментировала свое поражение в четвертьфинале в Хуахине

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Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Элина Свитолина зачехлила ракетку на турнире в Таиланде после матча с японкой Нао Хибино.



“Сегодня были очень трудные условия для игры, – цитирует украинку Australian Associated Press. – И если честно, Хибино отыграла потрясающий матч. На важных очках она играла решительно и была за это вознаграждена. Мне бы хотелось сыграть немного лучше в первом сете. Думаю, это был ключевой этап поединка. Хибино отыграла действительно невероятно, когда были важные моменты матча”.

Далее Свитолина выступит на “Премьере” в Дубае, где получила “wild card” от организаторов.

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Фото: Thailand Open.