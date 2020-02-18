Делрей-Бич. Тиафо и Харрисон выиграли стартовые матчи на турнире

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На соревнованиях АТР 250 в Нью-Йорке проходят поединки первого круга.
Delray Beach Open – ATP Tour 250 Делрей-Бич, США • 17-23 февраля • хард • Действующий чемпион: Раду Албот (Молдова) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг Ф. Тиафо (США) – Э. Гомес (Эквадор) 7-6(3), 6-2 Ё. Нисиока (Япония) – Д. Миллман (Австралия, 5) 3-6, 6-4, 6-2 С. Квон (Южная Корея) – А. Маннарино (Франция, 7) 1-6, 6-3, 6-2 Р. Харрисон (США) – Д. Джумхур (БИГ) 6-3, 6-2 М. Макдональд (США) – Я. Утияма (Япония) 6-2, 7-6(5) Б. Накасима (США) – И. Веселы (Чехия) 7-6(4), 6-1