Делрей-Бич. Тиафо и Харрисон выиграли стартовые матчи на турнире

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На соревнованиях АТР 250 в Нью-Йорке проходят поединки первого круга.



Delray Beach Open – ATP Tour 250

Делрей-Бич, США • 17-23 февраля • хард •

Действующий чемпион: Раду Албот (Молдова)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

Ф. Тиафо (США) – Э. Гомес (Эквадор) 7-6(3), 6-2

Ё. Нисиока (Япония) – Д. Миллман (Австралия, 5) 3-6, 6-4, 6-2

С. Квон (Южная Корея) – А. Маннарино (Франция, 7) 1-6, 6-3, 6-2

Р. Харрисон (США) – Д. Джумхур (БИГ) 6-3, 6-2

М. Макдональд (США) – Я. Утияма (Япония) 6-2, 7-6(5)

Б. Накасима (США) – И. Веселы (Чехия) 7-6(4), 6-1

– Райан Харрисон одержал свою первую победу в Туре в основной сетке с апреля прошлого года. Четыре месяца назад теннисист перенес операцию на правой руке.

– Победу в дебютном матче в АТР празднует 18-летний Брэндон Накасима. Американец взял последние 6 геймов подряд, обыграв чемпиона турнира в Пуне Иржи Веселы.

– Триумфатор “Delray Beach Open” в 2018 году Фрэнсис Тиафо оформил свою первую победу в сезоне. Во втором круге американец сыграет с победителем встречи Ник Кириос – Томми Пол.

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Фото: Getty Images.