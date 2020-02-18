Дубай. Даяна Ястремская против Вероники Кудерметовой в первом круге: превью матча
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стартует на турнире в Дубае матчем против россиянки Вероники Кудерметовой. Их поединок пройдет третьим запуском на корте №1. Начало игрового дня в 10:00 по киевскому времени
Даяна Ястремская (Украина) – 26-я ракетка мира
Дата рождения: 15/05/2000 (19 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/поражений за карьеру: 137/75
Призовые за карьеру: $1,815,077
Даяна Ястремская на портале БТУ
Вероника Кудерметова (Россия) – 39-я ракетка мира
Дата рождения: 24/04/1997 (22 года)
Место рождения: Казань, Россия
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Побед/Поражений за карьеру: 224/151
Призовые за карьеру: $1,312,736
Высший рейтинг WTA: 38 (03/02/2020)
Вероника Кудерметова на портале БТУ
H2H: 0-2
2019 | Тяньцзинь (International) | Хард | 1/4 | Кудерметова 6-4 6-0
2016 | Телави (ITF) | Грунт | 1/2 | Кудерметова 1-6 6-2 6-3
История на турнире: Даяна Ястремская – 0/1. В прошлом году Ястремская проиграла Гарбинье Мугурусе свой дебютный матч в Дубае | Вероника Кудерметова – 4/1. Кудерметова дебютирует в основной сетке соревнований в Дубае. В 2018 году она проиграла во втором круге отборочного турнира, а в этом сезоне успешно справилась с квалификацией;
Выступления на харде: Даяна Ястремская – 58/33 (в этом году – 5/3) | Вероника Кудерметова – 102/68 (в этом году – 8/3);
Выступления в сезоне 2020:
Даяна Ястремская – 8/3.
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
Premier – 4/2 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал
International –
Fed Cup – 3/0
Вероника Кудерметова – 9/6
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
Premier – 6/2 | Брисбен – QRF, Санкт-Петербург – R2
International 3/1 | Хобарт – 1/2
Fed Cup – 0/2
Последние пять матчей: Даяна Ястремская – В, В, В, П, В | Вероника Кудерметова – В, П, В, В, В
Национальный фактор: Даяна Ястремская – 14/9. В конце прошлого сезона Ястремская обыграла Дарью Касаткину на турнире в Москве и прервала трехматчевую серию поражений от россиянок | Вероника Кудерметова – 11/4. Кудерметова не проигрывает украинкам с 2016 года, выиграв пять последних поединков. В прошлом сезоне россиянка обыграла Катарину Завацкую (Гвадалахара), Даяну Ястремскую (Тяньцзинь) и Элину Свитолину (Москва);
Котировки букмекеров: Фавориткой матча по мнению букмекеров является украинская теннисистка. На ее победу предлагается коэффициент 1,43. Успех Вероники Кудерметовой оценивается коэффициентом 2,82;
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