Дубай. Даяна Ястремская против Вероники Кудерметовой в первом круге: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стартует на турнире в Дубае матчем против россиянки Вероники Кудерметовой. Их поединок пройдет третьим запуском на корте №1. Начало игрового дня в 10:00 по киевскому времени

Даяна Ястремская (Украина) – 26-я ракетка мира



Дата рождения: 15/05/2000 (19 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/поражений за карьеру: 137/75

Призовые за карьеру: $1,815,077

Даяна Ястремская на портале БТУ

Вероника Кудерметова (Россия) – 39-я ракетка мира



Дата рождения: 24/04/1997 (22 года)

Место рождения: Казань, Россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 224/151

Призовые за карьеру: $1,312,736

Высший рейтинг WTA: 38 (03/02/2020)

Вероника Кудерметова на портале БТУ

H2H: 0-2

2019 | Тяньцзинь (International) | Хард | 1/4 | Кудерметова 6-4 6-0

2016 | Телави (ITF) | Грунт | 1/2 | Кудерметова 1-6 6-2 6-3

История на турнире: Даяна Ястремская – 0/1. В прошлом году Ястремская проиграла Гарбинье Мугурусе свой дебютный матч в Дубае | Вероника Кудерметова – 4/1. Кудерметова дебютирует в основной сетке соревнований в Дубае. В 2018 году она проиграла во втором круге отборочного турнира, а в этом сезоне успешно справилась с квалификацией;

Выступления на харде: Даяна Ястремская – 58/33 (в этом году – 5/3) | Вероника Кудерметова – 102/68 (в этом году – 8/3);

Выступления в сезоне 2020:

Даяна Ястремская – 8/3.

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

Premier – 4/2 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал

International –

Fed Cup – 3/0

Вероника Кудерметова – 9/6

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

Premier – 6/2 | Брисбен – QRF, Санкт-Петербург – R2

International 3/1 | Хобарт – 1/2

Fed Cup – 0/2

Последние пять матчей: Даяна Ястремская – В, В, В, П, В | Вероника Кудерметова – В, П, В, В, В

Национальный фактор: Даяна Ястремская – 14/9. В конце прошлого сезона Ястремская обыграла Дарью Касаткину на турнире в Москве и прервала трехматчевую серию поражений от россиянок | Вероника Кудерметова – 11/4. Кудерметова не проигрывает украинкам с 2016 года, выиграв пять последних поединков. В прошлом сезоне россиянка обыграла Катарину Завацкую (Гвадалахара), Даяну Ястремскую (Тяньцзинь) и Элину Свитолину (Москва);

Котировки букмекеров: Фавориткой матча по мнению букмекеров является украинская теннисистка. На ее победу предлагается коэффициент 1,43. Успех Вероники Кудерметовой оценивается коэффициентом 2,82;

Отметим, что сейчас при первичной регистрации на сайте 22bet.com можно получить приветственный бонус в размере 4000 грн.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь