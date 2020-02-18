Дубай. Рыбакина победила чемпионку Australian Open, Павлюченкова справилась с Бенчич

Анастасия Павлюченкова во второй раз за последний месяц обыграла соперницу из первой пятёрки рейтинга: в январе россиянка победила Каролину Плишкову в третьем круге Australian Open. Палвюченкова в десятый раз выступает в Дубае и всего в третий раз прошла во второй круг: в 2009 году она выиграла здесь стартовый матч, а в 2010 году дошла до 1/4 финала.
Елена Рыбакина в третий раз в карьере оказалась сильнее представительницы Топ-10 рейтинга: в 2018 году она обыграла Каролин Гарсию (№7) в Санкт-Петербурге, а в прошлом сезоне – на отказе в первом сете Симону Халеп в Ухане.