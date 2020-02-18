Дубай. Рыбакина победила чемпионку Australian Open, Павлюченкова справилась с Бенчич

Новости

Дубай. Ястремская дважды не подала на матч и в итоге проиграла Кудерметовой

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение в первом круге в Дубае

Дубай. Свитолина покидает турнир после первого круга

Дубай. Свитолина и Ястремская узнали имена первых соперниц

На турнире WTA Premier в ОАЭ завершились матчи первого круга



Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier

Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Мария Саккари (Греция) 6:2, 4:6, 6:1

Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Даяна Ястремская (Украина) 5:7, 6:3, 7:6(2)

Петра Мартич (Хорватия, 8) – Се Шувэй (Тайвань, LL) 6:4, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) – Сорана Кырстя (Румыния, Q) 6:1, 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4) 1:6, 6:1, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – София Кенин (США, 5) 6:7(2), 6:3, 6:3

Петра Мартич провела первую встречу с Се Шувэй с 2015 года и сравняла счёт в личных противостояниях. Это была дебютная победа для хорватки в основной сетке турнира в Дубае.

Анастасия Павлюченкова во второй раз за последний месяц обыграла соперницу из первой пятёрки рейтинга: в январе россиянка победила Каролину Плишкову в третьем круге Australian Open. Палвюченкова в десятый раз выступает в Дубае и всего в третий раз прошла во второй круг: в 2009 году она выиграла здесь стартовый матч, а в 2010 году дошла до 1/4 финала.

Елена Рыбакина в третий раз в карьере оказалась сильнее представительницы Топ-10 рейтинга: в 2018 году она обыграла Каролин Гарсию (№7) в Санкт-Петербурге, а в прошлом сезоне – на отказе в первом сете Симону Халеп в Ухане.

> Вондроушова и Младенович вышли во второй круг турнира в Дубае

Пары соперниц во втором круге: Мертенс – Соболенко, Кудерметова – Мугуруса, Мартич – Стрыцова, Контавейт – Павлюченкова, Рыбакина – Синякова.

h



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь