Марченко вышел во второй круг турнира в Италии

Илья Марченко поборется за выход в 1/8 турнира
#Марченко
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко пробился в 1/16 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.
Украинец в первом круге победил Андреа Пеллегрино из Италии.
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Матч длился 2 часа и 5 минут.
Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour
Бергамо, Италия
Хард
Первый круг, 18 февраля
Илья Марченко – Андреа Пеллегрино 6:4, 3:6, 6:1
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