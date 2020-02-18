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Теннис

Марченко вышел во второй круг турнира в Италии

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Илья Марченко поборется за выход в 1/8 турнира

#Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в 1/16 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.

Украинец в первом круге победил Андреа Пеллегрино из Италии.

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Матч длился 2 часа и 5 минут.

Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour
Бергамо, Италия
Хард
Первый круг, 18 февраля

Илья Марченко – Андреа Пеллегрино 6:4, 3:6, 6:1

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Источник: champion.com.ua
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