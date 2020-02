Сергей Стаховский: “Мои дети занимаются теннисом, возьму с собой сына на турнир в По”

Новости

Первая ракетка Украины рассказывает в интервью о выступлениях в Туре, теннисном инвентаре и своих детях.



О каких контурах можно говорить до отсечки на Ролан Гаррос?

– Попасть в основу будет тяжело, но и невыполнимой задачу не назову. За ближайшие два месяца надо защитить 126 очков: четвертьфинал в Марселе (51) и финал «челленджера» на Тайване (75). Исходя из позиции в мировом рейтинге, на которой я нахожусь, – много. Глобально же – не так и много. Делаю упор на большие турниры, так как на «челленджерах» становится труднее себя мотивировать. На серию турниров в Азии я, наверное, уже не полечу. После Кубка Дэвиса – сразу перейду на грунт. И вообще в нынешнем сезоне больше буду выступать на земле. Главный же приоритет – попадание на Олимпиаду. Если не получится, то не исключаю, что Уимблдон станет моим последним турниром.

Последним «Шлемом» или – вообще?

– Возможно, вообще.

View this post on Instagram A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) on Feb 5, 2020 at 4:29am PST

Андрей Медведев достиг своего звездного часа – финала Ролан Гаррос – по сути, на закате карьеры, будучи вне первой сотни.

– У меня сложилась неплохая карьера, мне – 34 года. Моложе не становлюсь. Мне трудно найти оправдание перед тремя детьми, когда я уезжаю из дома, но в рейтинге иду 150-м в мире. Я не могу сказать, что халтурю – тренируюсь профессионально по всем компонентам. Но результат выступлений мне не дает того выхлопа, который я жду. Возможно, завышаю к себе требования. Не знаю…

Что ты вкладываешь в понятие результат?

– Обыгрывать тех, кого должен обыгрывать. И бороться с теми, кого по рейтингу обыгрывать не обязан, но иногда все же обыгрывать. А у меня получается так: борюсь с теми, кого должен обыгрывать, и зачастую им проигрываю. Разумеется, меня такое положение дел не устраивает. Я много боролся в своей жизни. Все что дала мне карьера, добился благодаря собственному труду, семье и поддержки близких. Однако сейчас эмоциональный заряд утихает. В этом плане на меня всегда положительно действовал Кубок Дэвиса, посмотрим… Выхожу на турнир в Ренне – там 600-800 зрителей на трибунах. Публика – шикарная, но эмоционально уже не так бодряще, как раньше. Тащить в 34 года и бороться на «челленджерах» с молодежью, которая рвет и мечет за каждый мяч? Они пытаются тебе что-то доказать, а тебе это уже не так и надо.

Хорошо, но одно дело – стоять в 150, другое – вне 250. На эмоциональной легкости и избранных турнирах можно сорвать джекпот.

– Возможно, но даже для этой внешней легкости нужно упорно тренироваться каждый божий день. Молодежь растет и развивается. В моем возрасте – можно только поддерживать уровень, при этом нереально вкалывая по 5-6 часов в день. В то время как дома трое детей, считай, не видят отца. Нужно понимать, как трудно жене, которая постоянно одна на хозяйстве и воспитании. За неделю в Киеве детей видел только спящими. За исключением дня презентации.

View this post on Instagram A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) on Feb 14, 2020 at 8:53am PST

Почему ты здесь без тренера?

– Ох, не знаю, почему я приехал один… Вообще, у меня три тренера: один – по ОФП, Юра Жураковский, он также работает со сборной Украины по фехтованию. Иногда Юра ездит со мной на турниры, приезжает в Будапешт. И два теннисных тренера: Аттила Мигалко из Закарпатья (в Венгрии) и немец Бурхард Риеманн, ранее работавший вместе с Ильей Марченко.

Все трое – на контракте?

– Сейчас – двое, один – на паузе. Чувствую, что я прогрессирую в работе с этими специалистами, но не виден результат. В таких условиях нет смысла содержать такую большую команду, работая в минус.

У тебя два спонсора – Lotto и Head. В чем заключается ваше сотрудничество?

– Финансовые бонусы могут прилететь за выигранные титулы. Или надо залезать в топ-80 мирового рейтинга. В противном случае предоставляется лишь экипировка и необходимое количество ракеток в течение сезона.

Сколько ракеток возишь с собой на турниры?

– Четыре.

Даша Снигур, например, обходится, двумя. Риск с ее стороны?

– Конечно, а если развяжется узел и форс-мажор с запасной, что тогда? На «250» четыре ракетки – еще ок. На Grand Slam минимум – шесть. Никаких капризов вроде Цонга, который перетягивает каждый день по 8 ракеток. Играл он ими или не играл.

Твой максимум улета ракеток за турнир?

– Четыре улетали.

По какой причине?

– Просто рвались. На «Шлемах» около 20 специалистов, но обычно с тобой работает один и тот же мастер. Бывает, и они не справляются. Все четыре запоролись из-за перетяга в узле. Тем не менее турнир я доиграл без проблем. Кто-то меняет ракетку каждую смену мячей, в таком случае используется – 8 разных ракеток. Я меняю каждые две. То есть шести мне хватает с головой.

Последний форс-мажор, случившийся с тобой по этой теме.

– На нынешнем АО-2020 в обойме остались лишь две рабочие. Разница температурная большая. Начали в «+26о», закончили – в «+16о». После первого сета отдал одну ракетку на срочную перетяжку. Но вовремя не успели справиться. Когда принесли, я уже проигрывал сет и брейк. В итоге – уступил.

View this post on Instagram A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) on Oct 6, 2019 at 11:07am PDT

Настолько влияет разница в 10 градусов?

– Конечно, прежде всего – на скорость мяча. Ты бьешь мяч с такой силой как и раньше, но он не летит, замедляясь в воздухе. В жару мяч пухнет, растягиваясь в стороны, в холод – становится маленьким и тяжелым. Если струны натянуты жестко, то бьешь, будто куском дерева. В идеале нужно, чтобы соприкасание с ракеткой пружинилось, выталкивая мяч.

Проведи ликбез на тему распушенности мячей и их тщательного отбора перед подачей.

– Кто-то любит большие мячи, чтобы они были помедленнее. Чем пушистее, тем дольше они прорезают воздух. Кто-то так и играет – весь гейм на своей подаче двумя мячами. Переходишь на другую сторону и видишь: четыре новых мяча и два – хиппи. Я же люблю – новые мячи, чтобы они быстрее летели.

Твой принцип отбора.

– Всего шесть мячей – по три у каждого боллбоя. Я беру все три у одного и один – у другого. Иногда они пасуют мячи, чтобы у каждого было по одному мячу, но я это запрещаю делать. В чем принцип: из четырех – два нормальных, а два худших – выбрасываю боллбою. Отыграв розыгрыш, я беру мячи у другого боллбоя, чьих мячей я еще не видел. Так я отыгрываю два розыгрыша. Если я подал с первой – мне нужен один мяч, и в следующий раз я снова пойду к нему, потому что у него остался еще мяч, который я не знаю. Когда отыграл всеми мячами, начинаешь смотреть какой лучше. Иной раз подходишь дважды – смотришь все мячи, чтобы выбрать те, что поновее.

Внешне непримечательный процесс смены мячей оказывается важной деталью?

– Пример в матче с Ватутиным. Во втором сете я начал подавать новыми мячами, легко выиграл свою подачу. Затем мячи «постарели», и я дважды позволил сопернику сделать брейк.

Ты редко видишься с детьми – не думал брать их вместе с собой на турниры, знакомить с тусовкой?

– Никифор, ему 4,5 года, постоянно просится. Возьму его с собой на турнир в По.

Видишь своих детей в проспорте в будущем?

– Жена Аттилы Мигалко – Наталья – два раза в неделю занимается теннисом с Таисией и Никифором. Также в их группе тренируется сын Сергея Реброва – Никита. Что до будущего – предоставлю им выбор. Я бы не хотел, чтобы они пошли в проспорт, но если захотят – отговаривать не стану.

Не хотел бы, понимая, на какие жертвы придется идти?

– Шансы пробиться на топ-уровень – невысокие. До него доходят единицы. При этом параллельно жертвуешь всем – здоровьем, образованием, друзьями. И важным моментом – семьей.

В Туре дружить по-настоящему нереально?

– Реально, но такую дружбу не сравнить, например, со школьной или студенческой.

View this post on Instagram A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) on Oct 1, 2019 at 8:13am PDT

Фото: P. Montigny.