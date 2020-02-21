Тренер чемпиона Australian Open: “Контроль над социальными сетями молодых игроков становится чрезвычайно важным”

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Тьерри Тулан, экс-десятая ракетка мира и наставник победителя юниорского Australian Open-2020 Арольда Майо, рассказал, как пытается оградить своего подопечного от негативного влияния смартфонов и соцсетей. 56-летний француз ранее работал тренером Себастьяна Гросжана, Поля-Анри Матье и Жиля Симона.

В настоящее время Арольд является лидером мирового юниорского рейтинга и занимает 509 позицию в рейтинге ATP. На этой неделе он выступил на турнире ATP в Марселе, где уступил соотечественнику Жилю Симону в двух сетах.

“Моя работа с Арольдом включает не только тренировки и тактический анализ, но и обучение тому, как стоит пользоваться смартфоном. Я считаю, что человек, имеющий подобные знания, будет получать минимум вреда или будет пользоваться телефоном так, что от этого будет польза. Мы работаем над этим уже три месяца, однако пока что это очень тяжело для Арольда.

Это подобно зависимости. Новое поколение просто приклеено к своим телефонам. В результате игроку очень тяжело сохранять концентрацию длительное время и это оказывает негативное влияние на качество игры. В уме он все равно перескакивает с одного на другое. Подобные проблемы с концентрацией возникают и при тактическом разборе матчей.

Спустя 5-10 минут после начала анализа я вижу, что мыслями Арольд уже в другом месте. Приложение, которое измеряет, сколько часов вы проводите в телефоне, показывает, что у Арольда это цифра доходит до 8-9 часов ежедневно! Арольд даже сказал мне, что главная цель его жизни – получить отметку о верифицированном аккаунте в Instagram. Он говорил об этом смеясь, однако это все равно показывает, о чем думает сегодняшняя молодежь.

View this post on Instagram A post shared by Harold Mayot (@haroldmayotofficial) on Jan 31, 2020 at 6:35pm PST

Нужно научиться справляться с социальными сетями и это непростое дело. Молодые люди видят, как много поклонников и восхищения приносит малейшая победа, и сколько угроз и оскорблений выливается на тебя от игроков на тотализаторе даже после незначительных поражений. Когда мы в течение полугода играли лишь фьючерсы, Арольда все равно часто оскорбляли. Негативные сообщения уже стали неотъемлемой частью его жизни. В этом нет ничего хорошего. Они еще совсем юные, они чувствительные, все воспринимают близко к сердцу, каждый день живут в стрессе, постоянно путешествуют. Арольд восприимчив ко всему, что пишут, он читает все комментарии. В столь юном возрасте невозможно научиться тому, как справляться с подобным стрессом. Каждый из нас хочет быть любимым, а не униженным, чувствовать, что люди в тебя верят.

Вот несколько примеров из жизни. В январе в Бендиго он впервые обыграл соперника из топ-100. Он провел обычный матч, хороший, но не выдающийся, и вот он открывает телефон и видит, какие вокруг начинаются разговоры, чего ему совсем не стоит видеть. Или в Шербуре на прошлой неделе. Он лидировал в матче (который в итоге проиграл) 6-4, 1-1, как вдруг я заметил какое-то воодушевление с его стороны. Оказывается, он стал думать о комментариях, мол, что он был первым номером в юниорах и новой восходящей звездой.

Я считаю, что эту проблему можно решить, если специальный человек будет вести за тебя страницы в соцсетях с самого юного возраста. Ты не должен лично заниматься своим аккаунтом. Подобную стратегию мы хотим реализовать и с Арольдом. А чтобы он был более сосредоточенным, мы практикуем свои правила при общении. Например, нельзя доставать телефон. Я говорю ему, что это мешает нашему разговору за столом. Если мы сидим и общаемся, я предлагаю какие-то темы, чтобы у нас складывалась беседа. Также я познакомил его с нардами – это пример старой школы! Когда играешь с кем-то в шахматы и карты, ты заодно общаешься в реальном мире”.





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Источник:

lequipe.fr

Фото: Facebook / Tennis Club Aix.