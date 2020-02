Тренер чемпиона Australian Open: “Контроль над социальными сетями молодых игроков становится чрезвычайно важным”

Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

Тьерри Тулан, экс-десятая ракетка мира и наставник победителя юниорского Australian Open-2020 Арольда Майо, рассказал, как пытается оградить своего подопечного от негативного влияния смартфонов и соцсетей. 56-летний француз ранее работал тренером Себастьяна Гросжана, Поля-Анри Матье и Жиля Симона.

В настоящее время Арольд является лидером мирового юниорского рейтинга и занимает 509 позицию в рейтинге ATP. На этой неделе он выступил на турнире ATP в Марселе, где уступил соотечественнику Жилю Симону в двух сетах.

“Моя работа с Арольдом включает не только тренировки и тактический анализ, но и обучение тому, как стоит пользоваться смартфоном. Я считаю, что человек, имеющий подобные знания, будет получать минимум вреда или будет пользоваться телефоном так, что от этого будет польза. Мы работаем над этим уже три месяца, однако пока что это очень тяжело для Арольда.

Это подобно зависимости. Новое поколение просто приклеено к своим телефонам. В результате игроку очень тяжело сохранять концентрацию длительное время и это оказывает негативное влияние на качество игры. В уме он все равно перескакивает с одного на другое. Подобные проблемы с концентрацией возникают и при тактическом разборе матчей.

Спустя 5-10 минут после начала анализа я вижу, что мыслями Арольд уже в другом месте. Приложение, которое измеряет, сколько часов вы проводите в телефоне, показывает, что у Арольда это цифра доходит до 8-9 часов ежедневно! Арольд даже сказал мне, что главная цель его жизни – получить отметку о верифицированном аккаунте в Instagram. Он говорил об этом смеясь, однако это все равно показывает, о чем думает сегодняшняя молодежь.

