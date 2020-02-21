Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 21 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Каир, Египет ($60,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария, 7) 6:1, 6:3

Дарья Снигур (Украина) – Елена Габриэла Русе (Румыния, 8) 6:2, 6:1

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Анастасия Шошина/Паула Каня (Украина/Польша) – Ирина Мария Бара/Лесли Керхов (Румыния/Нидерланды, 1) 7:6(6), 6:3

Марта Костюк/Камилла Рахимова (Украина/Россия) – Александра Крунич/Катаржина Питер (Сербия/Польша, 2) 6:1, 6:4

Актобе, Казахстан ($25,000; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Владислав Манафов (Украина) – Владимир Иванов (Эстония) 6:2, 7:6(5)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Владислав Манафов/Иван Лютаревич (Украина/Беларусь, 2) – Тимур Хабибулин/Ярослав Шило (Казахстан/Беларусь) 7:5, 7:5



Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Любовь Костенко (Украина) – Юлиана Лисарасо (Колумбия, 8) отказ

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина, Q) – Джакопо Берреттини (Италия, 2) 4:6, 4:6

Виталий Сачко (Украина, 3) – Алексей Крутых (Украина, 8) 6:4, 4:6, 5:7

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Виталий Сачко/Пётр Матушевски (Украина/Польша, 3) – Стейн Пел/Робин Станек (Нидерланды/Чехия, WC) 6:4, 3:6, 5-10



Шауляй, Литва (Grade 2; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Мария Глагола/Дарья Хомутянская (Украина/Беларусь) – Кайли Билчев/Дарья Бутко (Великобритания/Беларусь) 3:6, 5:7

Варшава, Польша (Grade 4; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Герман Самофалов (Украина, 4) – Яша Шайрых (Польша, 7) 6:7(7), 1:6

Анталья, Турция (Grade 5; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Тарас Пахаренко/Эрден Эр (Украина/Турция) – Нестор Лопушинский/Илья Сарафин (Украина) 2:6, 4:6



Зимний кубок Европы (Раковник, Чехия) (U14; Girls; Hard – Indoor)

Плей-офф за 5-8 место

Украина 1-2 Германия

София Котлярова – Анна Линн Пульс 1:6, 1:6

Анастасия Фирман – Каролин Рашдорф 5:7, 2:6

Фирман/Ващенко – Демс/Пульс 4:6, 6:4, 11-9

Тольятти, Россия (U14; Category 2; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Полина Гуменюк/Анна Снигирёва (Украина/Россия) – Екатерина Ипатова/Арина Вараксина (Россия) 6:4, 5:7, 7-10

Бухарест, Румыния (U14; Category 2; Clay – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Ева Галиевская (Украина, Q) – Мария Теодореску (Румыния, 13) 6:1, 4:6, 6:2

Тель-Авив, Израиль (U14; Category 2; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Маргарита Охендовская/Алиан Зак (Украина/Израиль, 2) – Мария Масиянская/Елизавета Сабирова (Россия, 3) 7:6(6), 2:6, 4-10

Зутермер, Нидерланды (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/4финала

Стефания Пушкар/Адриана Ткаченко (Украина) – Метте Стегманс/Майке Ваншонбек (Бельгия, 3) 3:6, 3:6

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь