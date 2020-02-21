Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 21 февраля. Результаты дня
Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
Каир, Египет ($60,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария, 7) 6:1, 6:3
Дарья Снигур (Украина) – Елена Габриэла Русе (Румыния, 8) 6:2, 6:1
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Анастасия Шошина/Паула Каня (Украина/Польша) – Ирина Мария Бара/Лесли Керхов (Румыния/Нидерланды, 1) 7:6(6), 6:3
Марта Костюк/Камилла Рахимова (Украина/Россия) – Александра Крунич/Катаржина Питер (Сербия/Польша, 2) 6:1, 6:4
Актобе, Казахстан ($25,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Владислав Манафов (Украина) – Владимир Иванов (Эстония) 6:2, 7:6(5)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Владислав Манафов/Иван Лютаревич (Украина/Беларусь, 2) – Тимур Хабибулин/Ярослав Шило (Казахстан/Беларусь) 7:5, 7:5
Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Любовь Костенко (Украина) – Юлиана Лисарасо (Колумбия, 8) отказ
Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина, Q) – Джакопо Берреттини (Италия, 2) 4:6, 4:6
Виталий Сачко (Украина, 3) – Алексей Крутых (Украина, 8) 6:4, 4:6, 5:7
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Виталий Сачко/Пётр Матушевски (Украина/Польша, 3) – Стейн Пел/Робин Станек (Нидерланды/Чехия, WC) 6:4, 3:6, 5-10
Шауляй, Литва (Grade 2; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Мария Глагола/Дарья Хомутянская (Украина/Беларусь) – Кайли Билчев/Дарья Бутко (Великобритания/Беларусь) 3:6, 5:7
Варшава, Польша (Grade 4; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Герман Самофалов (Украина, 4) – Яша Шайрых (Польша, 7) 6:7(7), 1:6
Анталья, Турция (Grade 5; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Тарас Пахаренко/Эрден Эр (Украина/Турция) – Нестор Лопушинский/Илья Сарафин (Украина) 2:6, 4:6
Зимний кубок Европы (Раковник, Чехия) (U14; Girls; Hard – Indoor)
Плей-офф за 5-8 место
Украина 1-2 Германия
София Котлярова – Анна Линн Пульс 1:6, 1:6
Анастасия Фирман – Каролин Рашдорф 5:7, 2:6
Фирман/Ващенко – Демс/Пульс 4:6, 6:4, 11-9
Тольятти, Россия (U14; Category 2; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Полина Гуменюк/Анна Снигирёва (Украина/Россия) – Екатерина Ипатова/Арина Вараксина (Россия) 6:4, 5:7, 7-10
Бухарест, Румыния (U14; Category 2; Clay – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Ева Галиевская (Украина, Q) – Мария Теодореску (Румыния, 13) 6:1, 4:6, 6:2
Тель-Авив, Израиль (U14; Category 2; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Маргарита Охендовская/Алиан Зак (Украина/Израиль, 2) – Мария Масиянская/Елизавета Сабирова (Россия, 3) 7:6(6), 2:6, 4-10
Зутермер, Нидерланды (U14; Category 3; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1/4финала
Стефания Пушкар/Адриана Ткаченко (Украина) – Метте Стегманс/Майке Ваншонбек (Бельгия, 3) 3:6, 3:6
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