Акапулько. Калинина стартует в квалификации

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Ангелина Калинина будет бороться за место в основной сетке турнира WTA в МексикеAbierto Mexicano TELCEL – InternationalАкапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $275,000Действующая чемпионка: Ван Яфань (Китай)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
В первом раунде украинская теннисистка, посеянная под девятым номером, встретится с Кристиной Кучовой из Словакии.
Ранее Калинина играла один раз против словачки: в 2015 году она обыграла Кучову на грунтовом 50-тысячнике ITF в американском городе Оспри. Это первое выступление Ангелины на турнире в Акапулько.
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