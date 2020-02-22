Акапулько. Калинина стартует в квалификации

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Бергамо. Марченко пробился в полуфинал турнира

Доха. Свитолина и Ястремская выступят на турнире в Катаре

Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

Бергамо. Марченко вышел в четвертьфинал турнира

Ангелина Калинина будет бороться за место в основной сетке турнира WTA в Мексике



Abierto Mexicano TELCEL – International

Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $275,000

Действующая чемпионка: Ван Яфань (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

В первом раунде украинская теннисистка, посеянная под девятым номером, встретится с Кристиной Кучовой из Словакии.

Ранее Калинина играла один раз против словачки: в 2015 году она обыграла Кучову на грунтовом 50-тысячнике ITF в американском городе Оспри. Это первое выступление Ангелины на турнире в Акапулько.

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