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Теннис

Делрей-Бич. Нисиока сыграет с Умбером, Раонич и Опелка встретятся в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Определились полуфиналисты на соревнованиях ATP в США.

Delray Beach Open – ATP Tour 250
Делрей-Бич, США • 17-23 февраля • хард •
Действующий чемпион: Раду Албот (Молдова)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал
У. Умбер (Франция, 6) – Ф. Тиафо (США) 6-1, 6-2
Ё. Нисиока (Япония) – Б. Накасима (США) 3-6, 7-6(5), 6-4
Р. Опелка (США, 4) – С. Квон (Южная Корея) 6-3, 6-4
М. Раонич (Канада, 2) – С. Джонсон (США) 7-6(6), 6-3

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Пары соперников в 1/2 финала: Умбер – Нисиока, Раонич – Опелка.

Уго Умбер и Ёсихито Нисиока проведут свой первый очный матч. Во второй раз на корте встретятся Милош Раонич и Райли Опелка. В прошлом году на Уимблдоне Раонич обыграл американца в трех сетах.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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