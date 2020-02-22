Делрей-Бич. Нисиока сыграет с Умбером, Раонич и Опелка встретятся в полуфинале

Сегодня, 12:43
Доха. Свитолина, Ястремская и сёстры Киченок выступят в парном разряде
Вчера, 18:31
Бергамо. Марченко пробился в полуфинал турнира
Вчера, 17:25
Доха. Свитолина и Ястремская выступят на турнире в Катаре
20.02.20 18:27
Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации
Определились полуфиналисты на соревнованиях ATP в США.Delray Beach Open – ATP Tour 250Делрей-Бич, США • 17-23 февраля • хард • Действующий чемпион: Раду Албот (Молдова) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
ЧетвертьфиналУ. Умбер (Франция, 6) – Ф. Тиафо (США) 6-1, 6-2Ё. Нисиока (Япония) – Б. Накасима (США) 3-6, 7-6(5), 6-4Р. Опелка (США, 4) – С. Квон (Южная Корея) 6-3, 6-4М. Раонич (Канада, 2) – С. Джонсон (США) 7-6(6), 6-3
Пары соперников в 1/2 финала: Умбер – Нисиока, Раонич – Опелка.
Уго Умбер и Ёсихито Нисиока проведут свой первый очный матч. Во второй раз на корте встретятся Милош Раонич и Райли Опелка. В прошлом году на Уимблдоне Раонич обыграл американца в трех сетах.
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Фото: Getty Images.
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