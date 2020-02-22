Делрей-Бич. Нисиока сыграет с Умбером, Раонич и Опелка встретятся в полуфинале

Новости

Доха. Свитолина, Ястремская и сёстры Киченок выступят в парном разряде

Бергамо. Марченко пробился в полуфинал турнира

Доха. Свитолина и Ястремская выступят на турнире в Катаре

Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

Определились полуфиналисты на соревнованиях ATP в США.



Delray Beach Open – ATP Tour 250

Делрей-Бич, США • 17-23 февраля • хард •

Действующий чемпион: Раду Албот (Молдова)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

У. Умбер (Франция, 6) – Ф. Тиафо (США) 6-1, 6-2

Ё. Нисиока (Япония) – Б. Накасима (США) 3-6, 7-6(5), 6-4

Р. Опелка (США, 4) – С. Квон (Южная Корея) 6-3, 6-4

М. Раонич (Канада, 2) – С. Джонсон (США) 7-6(6), 6-3

Пары соперников в 1/2 финала: Умбер – Нисиока, Раонич – Опелка.

Уго Умбер и Ёсихито Нисиока проведут свой первый очный матч. Во второй раз на корте встретятся Милош Раонич и Райли Опелка. В прошлом году на Уимблдоне Раонич обыграл американца в трех сетах.



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Фото: Getty Images.