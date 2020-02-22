Костюк победила Снегирь и пробилась в финал турнира в Египте

Марта Костюк поборется за победу на турнире в Египте
#Снегирь, #Костюк #Каир
Источник – Чемпион.
В полуфинале турнира ITF в Каире украинка Марта Костюк (168) встречалась с землячкой Дарьей Снигур (231).
Костюк в двух сетах обыграла Снегирь и пробилась в финал турнира. Матч продолжался 1 час и 52 минуты.
В финале соперницей Марты Костюк станет победительница матча Тереза Мрдежа (Хорватия) – Алена Большова (Испания).
Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет
Призовой фонд – $60,000
Хард
Четвертый круг, 22 февраля
Марта Костюк – Дарья Снигур 7:5, 7:6 (4)
Ранее, Костюк уверенно обыграла Шинікову.
Также, Снегирь уничтожила Русе.
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