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Теннис

Костюк победила Снегирь и пробилась в финал турнира в Египте

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Марта Костюк поборется за победу на турнире в Египте

#Снегирь, #Костюк #Каир

Источник – Чемпион.

В полуфинале турнира ITF в Каире украинка Марта Костюк (168) встречалась с землячкой Дарьей Снигур (231).

Костюк в двух сетах обыграла Снегирь и пробилась в финал турнира. Матч продолжался 1 час и 52 минуты.

В финале соперницей Марты Костюк станет победительница матча Тереза Мрдежа (Хорватия) – Алена Большова (Испания).

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Четвертый круг, 22 февраля

Марта Костюк – Дарья Снигур 7:5, 7:6 (4)

Ранее, Костюк уверенно обыграла Шинікову.

Также, Снегирь уничтожила Русе.

Источник: champion.com.ua
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