Костюк победила Снегирь и пробилась в финал турнира в Египте

Марта Костюк поборется за победу на турнире в Египте

#Снегирь, #Костюк #Каир

Источник – Чемпион.

В полуфинале турнира ITF в Каире украинка Марта Костюк (168) встречалась с землячкой Дарьей Снигур (231).

Костюк в двух сетах обыграла Снегирь и пробилась в финал турнира. Матч продолжался 1 час и 52 минуты.

В финале соперницей Марты Костюк станет победительница матча Тереза Мрдежа (Хорватия) – Алена Большова (Испания).

Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour

Каир, Египет

Призовой фонд – $60,000

Хард

Четвертый круг, 22 февраля

Марта Костюк – Дарья Снигур 7:5, 7:6 (4)

Ранее, Костюк уверенно обыграла Шинікову.

Также, Снегирь уничтожила Русе.