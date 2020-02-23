Марсель. Циципас второй год подряд стал чемпионом турнира

Греческий теннисист оформил свой пятый титул АТР в карьере. Для Циципаса это был первый финал после победы на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В прошлом сезоне в матче за титул Стефанос обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана. Из 5 титулов 4 Циципас взял на закрытых кортах на харде.
Канадец потерпел свое пятое поражение в финалах. Оже-Альяссиму пока не удалось выиграть ни одного сета в решающих матчах. Неделю назад 19-летний теннисист проиграл в финале на турнире в Роттердаме Гаэлю Монфису.
21-летний Циципас стал третьим теннисистом в истории турнира, который побеждал на турнире два года подряд. На пути к трофею второй сеяный также обыграл таких соперников как Майкл Имер, Вашек Поспишил и Александр Бублик.
MARSEILLE DEFENDED 🏰@StefTsitsipas retains a title for the first time in his career, beating Auger-Aliassime 6-3 6-4 to win the @Open13 for a second consecutive year! pic.twitter.com/baR2zMk5C8
— Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2020
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