Марсель. Циципас второй год подряд стал чемпионом турнира

Стефанос Циципас обыграл в финале Феликса Оже-Альяссима.



Open 13 Provence – ATP Tour 250

Марсель, Франция • 17-23 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) 6-3, 6-4

Греческий теннисист оформил свой пятый титул АТР в карьере. Для Циципаса это был первый финал после победы на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В прошлом сезоне в матче за титул Стефанос обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана. Из 5 титулов 4 Циципас взял на закрытых кортах на харде.

Канадец потерпел свое пятое поражение в финалах. Оже-Альяссиму пока не удалось выиграть ни одного сета в решающих матчах. Неделю назад 19-летний теннисист проиграл в финале на турнире в Роттердаме Гаэлю Монфису.

21-летний Циципас стал третьим теннисистом в истории турнира, который побеждал на турнире два года подряд. На пути к трофею второй сеяный также обыграл таких соперников как Майкл Имер, Вашек Поспишил и Александр Бублик.

MARSEILLE DEFENDED 🏰@StefTsitsipas retains a title for the first time in his career, beating Auger-Aliassime 6-3 6-4 to win the @Open13 for a second consecutive year! pic.twitter.com/baR2zMk5C8

— Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2020