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Теннис

Марсель. Циципас второй год подряд стал чемпионом турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стефанос Циципас обыграл в финале Феликса Оже-Альяссима.

Open 13 Provence – ATP Tour 250
Марсель, Франция • 17-23 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал
Стефанос Циципас (Греция, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) 6-3, 6-4

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Греческий теннисист оформил свой пятый титул АТР в карьере. Для Циципаса это был первый финал после победы на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В прошлом сезоне в матче за титул Стефанос обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана. Из 5 титулов 4 Циципас взял на закрытых кортах на харде.

Канадец потерпел свое пятое поражение в финалах. Оже-Альяссиму пока не удалось выиграть ни одного сета в решающих матчах. Неделю назад 19-летний теннисист проиграл в финале на турнире в Роттердаме Гаэлю Монфису.

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21-летний Циципас стал третьим теннисистом в истории турнира, который побеждал на турнире два года подряд. На пути к трофею второй сеяный также обыграл таких соперников как Майкл Имер, Вашек Поспишил и Александр Бублик.

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Фото: Corinne Dubreuil.

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Источник: btu.org.ua
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