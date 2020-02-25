Определилась следующая соперница Ястремской в Дохе

Даяна Ястремская поборется за выход в четвертьфинал турнира в Катаре
#Ястремская
Источник – Чемпион.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в 1/8 финала турнира в Дохе будет играть против финалистки Открытого чемпионата Австралии Гарбінє Мугуруси.
Испанка во втором круге турнира обыграла австралийку Айлу Томлянович.
Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовой фонд $3,240,445
Хард
Второй круг, 25 февраля
Гарбінє Мугуруса – Айла Томлянович 6:1, 6:2
Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.
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