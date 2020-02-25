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Теннис

Определилась следующая соперница Ястремской в Дохе

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Даяна Ястремская поборется за выход в четвертьфинал турнира в Катаре

#Ястремская

Источник – Чемпион.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в 1/8 финала турнира в Дохе будет играть против финалистки Открытого чемпионата Австралии Гарбінє Мугуруси.

Испанка во втором круге турнира обыграла австралийку Айлу Томлянович.

Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовой фонд $3,240,445
Хард
Второй круг, 25 февраля

Гарбінє Мугуруса – Айла Томлянович 6:1, 6:2

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Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.

Источник: champion.com.ua
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