Дубай. Джокович сыграет с Хачановым, Циципас и Рублёв вышли в четвертьфинал

На кортах турнира в ОАЭ проходят матчи второго круга.



Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500

Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг

С. Циципас (Греция, 2) – А. Бублик (Казахстан) 7-6(1), 6-4

А. Рублёв (Россия, 6) – Ф. Крайинович (Сербия) 7-6(3), 6-0

К. Хачанов (Россия, 7) – Д. Новак (Австрия) 6-3, 6-4

Д. Эванс (Великобритания) – П-Ю. Эрбер (Франция) 7-5, 3-6, 7-6(7)

Я-Л. Штруфф (Германия) – Н. Басилашвили (Грузия) 6-1, 6-0

Н. Джокович (Сербия, 1) – Ф. Кольшрайбер (Германия) 6-3, 6-1

Р. Гаске (Франция) – Б. Пэр (Франция) 6-4, 6-4

Г. Монфис (Франция, 3) – Я. Утияма (Япония) 6-1, 6-2

– Новак Джокович оформил свою 12 победу за 14 матчей с Филиппом Кольшрайбером. В четвертьфинале лидер мирового рейтинга сыграет против Карена Хачанова. Серб лидирует в статистике личных встреч с россиянином 2-1.

– В четвертый раз на корте встретятся Ян-Леннард Штруфф и Стефанос Циципас. В общей статистике их встреч счет равный 2-2, Штруфф одержал победы в их двух последних матчах.

– В 18-й раз друг с другом сыграют Гаэль Монфис и Ришар Гаске (10-7 в пользу Монфиса). Для соперников это будет первый очный матч с Уимблдона-2018 и первый матч на харде не на закрытых кортах – с 2014 года.

WWWWWWWWWWWWWWW@DjokerNole beats Kohlschreiber 6-3 6-1 to record his fifteenth consecutive win of 2020 and reach the #DDFTennis QFs 👏 pic.twitter.com/7s32sUXg1m

— Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2020