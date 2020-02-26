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Теннис

Дубай. Джокович сыграет с Хачановым, Циципас и Рублёв вышли в четвертьфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
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На кортах турнира в ОАЭ проходят матчи второго круга.

Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500
Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг
С. Циципас (Греция, 2) – А. Бублик (Казахстан) 7-6(1), 6-4
А. Рублёв (Россия, 6) – Ф. Крайинович (Сербия) 7-6(3), 6-0
К. Хачанов (Россия, 7) – Д. Новак (Австрия) 6-3, 6-4
Д. Эванс (Великобритания) – П-Ю. Эрбер (Франция) 7-5, 3-6, 7-6(7)
Я-Л. Штруфф (Германия) – Н. Басилашвили (Грузия) 6-1, 6-0
Н. Джокович (Сербия, 1) – Ф. Кольшрайбер (Германия) 6-3, 6-1
Р. Гаске (Франция) – Б. Пэр (Франция) 6-4, 6-4
Г. Монфис (Франция, 3) – Я. Утияма (Япония) 6-1, 6-2

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– Новак Джокович оформил свою 12 победу за 14 матчей с Филиппом Кольшрайбером. В четвертьфинале лидер мирового рейтинга сыграет против Карена Хачанова. Серб лидирует в статистике личных встреч с россиянином 2-1.

– В четвертый раз на корте встретятся Ян-Леннард Штруфф и Стефанос Циципас. В общей статистике их встреч счет равный 2-2, Штруфф одержал победы в их двух последних матчах.

– В 18-й раз друг с другом сыграют Гаэль Монфис и Ришар Гаске (10-7 в пользу Монфиса). Для соперников это будет первый очный матч с Уимблдона-2018 и первый матч на харде не на закрытых кортах – с 2014 года.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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