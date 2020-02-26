По. Марченко в трех сетах оформил победу во втором раунде

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TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour

По, Франция • 24 февраля – 1 марта • хард (зал) •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Марко Трунджеллити (Италия, 11) 2-6, 7-5, 6-1

Соперники провели на корте 1 час и 45 минут. В первом сете украинец не заработал ни одного брейкпоинта и проиграл 2 гейма на подаче. После того, как Трунджеллити повел во второй партии 5-3, аргентинец дальше за 4 гейма сумел выиграть всего 3 очка. В решающем сете Марченко записал в свой актив 2 брейка и оформил путевку в следующий раунд.

В 1/8 финала Илья Марченко сыграет против россиянина Теймураза Габашвили (АТР 277). Марченко ведет в их статистике встреч 4-1, свою единственную победу Габашвили оформил еще в 2014 году, после чего 3 матча завершились в пользу украинца.



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Фото: TEREGA Open Pau Pyrénées.