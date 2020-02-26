По. Марченко в трех сетах оформил победу во втором раунде

Соперники провели на корте 1 час и 45 минут. В первом сете украинец не заработал ни одного брейкпоинта и проиграл 2 гейма на подаче. После того, как Трунджеллити повел во второй партии 5-3, аргентинец дальше за 4 гейма сумел выиграть всего 3 очка. В решающем сете Марченко записал в свой актив 2 брейка и оформил путевку в следующий раунд.
В 1/8 финала Илья Марченко сыграет против россиянина Теймураза Габашвили (АТР 277). Марченко ведет в их статистике встреч 4-1, свою единственную победу Габашвили оформил еще в 2014 году, после чего 3 матча завершились в пользу украинца.