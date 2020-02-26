Новое на сайте

еще
Среда, 26 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСофия Кенин о поражении от Ястремской: “Она играла очень хорошо. Я отдаю ей должное”
Теннис

София Кенин о поражении от Ястремской: “Она играла очень хорошо. Я отдаю ей должное”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 17:46

Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге

Вчера, 13:27

По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире

Вчера, 08:10

Акапулько. Бондаренко одержала победу в упорном матче на старте

24.02.20 19:22

Доха. Ястремская выиграла стартовый матч и дальше сыграет с чемпионкой Australian Open

Комментарии пятой ракетки мира после поражения во втором круге турнира WTA в Дохе

Американская теннисистка неудачно провела свой дебютный матч на турнире в Катаре, проиграв украинке Даяне Ястремской.

Читайте также:  Свитолина и Мугуруса сыграют на главной арене Roland Garros

“Такое ощущение, что меня вообще не было на корте. Я очень разочарована собой. В Мельбурне я показывала свой лучший теннис за всю жизнь, а сегодня, хоть это был не худший теннис, но точно не тот, в который мне бы хотелось играть.

Я отдаю должное Ястремской. Она играла очень хорошо, отлично пробивала и действовала лучше в важных моментах. Я допускала слишком много невынужденных ошибок.

Читайте также:  Стивенс вновь будет работать с тренером, с которым выиграла US Open

Вчера в парном матче с Белиндой я очень хорошо себя чувствовала. Конечно, парные матчи отличаются от одиночных, но я думала, что всё хорошо и я продолжу так играть, но очевидно, что дело не в этом. Я не буду делать перерыв, я продолжу играть. Главное – снова найти свой ритм”.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.wtatennis.com

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 5 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 − пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Марченко победил в первом круге турнира во Франции

Дубай. Циципас вновь встретится с Бубликом, Пэр отыгрывает четыре матчбола

Сестры Киченок уступили лидерам посева на турнире в Дохе

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 25 февраля. Результаты дня

Определилась следующая соперница Ястремской в Дохе

Закрыть