София Кенин о поражении от Ястремской: “Она играла очень хорошо. Я отдаю ей должное”

“Такое ощущение, что меня вообще не было на корте. Я очень разочарована собой. В Мельбурне я показывала свой лучший теннис за всю жизнь, а сегодня, хоть это был не худший теннис, но точно не тот, в который мне бы хотелось играть.
Я отдаю должное Ястремской. Она играла очень хорошо, отлично пробивала и действовала лучше в важных моментах. Я допускала слишком много невынужденных ошибок.
Вчера в парном матче с Белиндой я очень хорошо себя чувствовала. Конечно, парные матчи отличаются от одиночных, но я думала, что всё хорошо и я продолжу так играть, но очевидно, что дело не в этом. Я не буду делать перерыв, я продолжу играть. Главное – снова найти свой ритм”.
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