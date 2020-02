Доха. Ястремская проигрывает Мугурусе в борьбе за выход в четвертьфинал

Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру

Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге

По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире

Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500

Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

Н. Джокович (Сербия, 1) – К. Хачанов (Россия, 7) 6-2, 6-2

Сербский теннисист в 9-й раз за 11 сезонов в Дубае сыграет здесь в полуфинале. Напомним, что Джокович впервые с 2016 года выступает на кортах в ОАЭ. В последний раз Новак играл здесь в финале в 2015 году, когда уступил Роджеру Федереру. Всего в активе Новака Джоковича 4 титула на этом турнире.

Выход в полуфинал позволит теннисисту сохранить за собой первую строчку в рейтинге АТР.

В 1/2 финала Джокович встретится с победителем французского дерби Ришар Гаске – Гаэль Монфис.

В другом полуфинале сыграют Стефанос Циципас и Дэниэл Эванс.

