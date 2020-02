Дубай. Монфис сыграет с Джоковичем в полуфинале

Доха. Ястремская проигрывает Мугурусе в борьбе за выход в четвертьфинал

Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру

Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге

По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире

Гаэль Монфис в 11-й раз обыграл Ришара Гаске на пути в ½ финала.



Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500

Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

Г. Монфис (Франция, 3) – Р. Гаске (Франция) 6-3, 6-3

Гаэль Монфис продолжил свою победную серию в матчах с Ришаром Гаске до 3 матчей подряд и 11 – в общей статистике личных встреч.

Монфис второй год подряд выступит в полуфинале в Дубае. В прошлом сезоне на этой стадии теннисист проиграл Стефаносу Циципасу.

За путевку в свой третий финал подряд в этом сезоне француз поспорит с Новаком Джоковичем. Джокович выиграл у Монфиса во всех их 16 встречах в Туре, в том числе и в этом году на ATP Cup (6-3, 6-2).

This one goes to 1⃣2⃣@Gael_Monfils wins his 12th on the trot and reaches the last four in Dubai, 6-3 6-3 over Richard Gasquet. #DDFTennis pic.twitter.com/scdeMEuJRH

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020