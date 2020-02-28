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Теннис

Дубай. Монфис сыграет с Джоковичем в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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26.02.20 22:54

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Гаэль Монфис в 11-й раз обыграл Ришара Гаске на пути в ½ финала.

Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500
Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал
Г. Монфис (Франция, 3) – Р. Гаске (Франция) 6-3, 6-3

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Гаэль Монфис продолжил свою победную серию в матчах с Ришаром Гаске до 3 матчей подряд и 11 – в общей статистике личных встреч.

Монфис второй год подряд выступит в полуфинале в Дубае. В прошлом сезоне на этой стадии теннисист проиграл Стефаносу Циципасу.

За путевку в свой третий финал подряд в этом сезоне француз поспорит с Новаком Джоковичем. Джокович выиграл у Монфиса во всех их 16 встречах в Туре, в том числе и в этом году на ATP Cup (6-3, 6-2).

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Источник: btu.org.ua
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